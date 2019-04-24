روسیا: سياسة واشنطن اتجاه طهران تزداد عدائية وتهورا

الوقت- نددت وزارة الخارجية الروسية بسياسة الولايات المتحدة “العدائية والمتهورة” تجاه إيران، بعد قرار واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط من هذا البلد.

وقالت موسكو في بيان إن “مثل هذا التصرف لن يضيف أي مكانة دولية للأميركيين، كما أن باقي العالم يدرك تماما أن سياسة واشنطن تزداد عدائية وتهورا”.

وتابع المصدر نفسه “إن واشنطن لم تعد تخفي سعيها لإخضاع العالم بأسره لرغباتها”، واصفا العقوبات الاميركية الجديدة بحق ايران بـ”المقلقة”.

واضافت الخارجية الروسية أيضا أن الولايات المتحدة ب”مواصلتها السعي لفرض هيمنة عالمية، لا تهدد المجتمع الدولي باجراءات اقتصادية عقابية فحسب، بل أيضا تقرع طبول الحرب بشكل واضح”.

ووجهت الخارجية الروسية “تحية الى سياسة ضبط النفس التي تنتهجها ايران التي لا ترد على التحرشات الاميركية الوقحة”، كما دعت “كل القوى العقلانية الى بذل كل ما بوسعها لضمان تطبيق الاتفاق النووي الايراني” الذي وقع في فيينا عام 2015.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرر اعتبارا من الثاني من ايار/مايو وقف العمل بالاستثناءات التي كانت واشنطن منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الايراني رغم العقوبات الاميركية وهی الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان.