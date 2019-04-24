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  الأربعاء 18 شعبان 1440

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أخبار

ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا إلى 359 قتيلاً

الأربعاء 18 شعبان 1440
 
 
 
 
 
ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا إلى 359 قتيلاً

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أكثر من 130 قتيلاً..سلسلة انفجارات تستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

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الوقت- اعلنت المتحدث السريلانكية باسم الشرطة روان جونسايكر اليوم الأربعاء بارتفاع ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة كولومبو وضواحيها يوم الأحد إلى 359 قتيلاً ومئات الجرحى.

واضاف المسؤول السيرلانكي في بيان: "ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى 359 ".

وكانت الخارجية الأمريكية، حذرت الاثنين، من وجود مخططات إرهابية لشن مزيد من الهجمات في سريلانكا تستهدف مناطق سياحية ومراكز التسوق والنقل.

يذكر أن العاصمة كولومبو وضواحيها شهدت الأحد تفجيرات دامية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، تزامنت مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين، وأسفرت عن مقتل 359 شخصا، بينهم العشرات من جنسيات مختلفة، وإصابة نحو 500 آخرين.

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