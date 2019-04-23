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  الأربعاء 18 شعبان 1440

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مقالات

سحب الجنسية وتثبيتها: بين السياسة والقضاء

الثلاثاء 17 شعبان 1440
 
 
 
 
 
سحب الجنسية وتثبيتها: بين السياسة والقضاء

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الوقت- في خطوة فاجئت الكثيرين، أصدر الملك البحريني قراراً بتثبيت الجنسية لـ 551 سجينًا كانوا قد تعرّضوا لإسقاط الجنسيّة في وقت سابق.

ورغم أنّ تثبيت الجنسيّة لا تعدّ مكرمة ملكية، وهذا ما حاول الإعلام الملكي إظهاره، إلا أن هناك الكثير من اللغط طرأ بعد القرار في محاولات اللعب الإعلامي على الحكم ومفاعليه، فلا ندري لماذا حوّل الملك هذا الامر لوزير الداخلية، لا وزير العدل. القرار بدا مبهماً من الناحية القانونيّة من خلال عدم ترقيم هذا الامر الملكي، الأمر الذي يشير إلى احتمال وجود حيله إعلاميّة، فهل هو أمر ملكي، أم توجيهات ملكيّة.

بعيداً عن مفاعيل القرار، نجحت السلطة البحرينية في تحويل حقّ المواطنة إلى ألعوبة بيد القضاء، ولعل أهمّ موضوعين يتعرّض لهم البحرين للضغط على الصعيد الحقوقي هما الإعدام وإسقاط الجنسيّة، وقد وجهت مفوضية حقوق الانسان عشرات الانذارات للبحرين على هذا الصعيد.

إن قرار الملك الذي يفتح الباب على الكثير من المحاكمات التي حصلت منذ العام 2011، وعمليات اسقاط الجنسية التي قاربت الـ1000، وهنا تجدر الإشارة إلى النقاط التالية:

أوّلاً: أصدر القضاء مئات الاحكام القاضية بتجريد الجنسية، رغم ان الجنسية حقّ وليست هبة تعطى وتسلب كما ورد في المادة السابع عشر من دستور البحرين. إن حق المواطنة هو حقّ مكفول وسحب الجنسيّة هو أمر محظور بموجب القانون الدولي، لكنّ الخلل القضائي وعملية التسييس القائمة دفع بالقضاء لاستسهال تجريد المواطنين من جنسياتهم، بل إن قانون الجنسية اصبح بيد وزير الداخلية وليس القضاء كما هو مفترض.

ثانياً: يأتي القرار بعد أيام من إعراب الأمم المتحدة عن قلقها تجاه أحكام سحب الجنسية في البحرين، فقد أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان مؤخراً قلقها البالغ حيال قرار إسقاط الجنسية عن المجموعة الأخيرة (أكثر من 130 شخص)، وقالت إن المحاكمة الجماعية لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة. يجب الالتفات إلى ان الكم الهائل من السجناء في بلد صغير مثل البحرين أثار موجة ضغط حقوقية على الملك. المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيل قالت يجب ألا يكون الحرمان من الجنسية تعسفيا، لا سيما لأسباب تمييزية على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو بسبب الجنسية أو الأصول الاجتماعية أو الممتلكات أو الوضع عند الولادة أو أي وضع آخر. فالحرمان التعسفي من الجنسية يضع الأفراد المعنيين وأسرهم في ظروف يزداد فيها خطر تعرضهم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. لذلك، يسعى الملك من خلال هذه الخطوة لتلميع صورته رغم أنّه المسؤول الأول عن كل جرائم القتل والتعذيب والاحكام ومنها إسقاط الجنسية.

ثالثاً:هناك من يتحدّث عن وساطة عراقيّة دفعت بالملك لاتخاذ الخطوة الاخيرة حيث تسعى بعض الشخصيات في بغداد لحلحلة الأوضاع في البحرين، من بينها وزير الخارجية العراقي السابق إبراهيم الجعفري الذي زار المنامة في كانون أول/ديسمبر 2014على رأس وفد وزاري رفيع من أجل الوساطة بين الحكومة والمعارضة. لا ندري اذا ما كانت الوساطة العراقيّة خلف هذا الأمر، وحتى لو كانت كذلك، لماذا وافق عليها اليوم، ولم يوافق عليها بالأمس؟ لأن شعب البحرين لم يكلّ، لأن الملك وجد أن هذا السلاح قد ارتد عليه.

رابعاً: إن إسقاط الجنسية هو إجراء تعسفي ترفضه كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، ولعل هذه الإجراءات قد زادت من سمعة البحرين السيئة أمام المنظمات الحقوقية والدولية، الأمر الذي حدّ من الاستثمارات الأجنبية. في السابق، كان الدعم السعودي والإماراتي كفيل بتعويض هذا النقص، لذلك عمد الملك إلى الضرب بيد من حديد، ولكن اليوم، وفي ظل عملية التقشف التي تعيشها المملكة، والالتزامات التي تقدّمها ألى دول أكثر أهمية كالسودان ومصر إلى جانب التكلفة الباهظة في اليمن، باتت البحرين في عجز أكبر من السابق، وهذا أحد الأسباب التي عزّزت توجّهات الملك نحو هذه الخطوة. يسعى الملك من خلال هذه الخطوة لتعزيز الاستمثارات في بلده العاجز اقتصادياً، فكيف له أن ينهض اقتصادياً ونصف السكان ليسوا ببحريين من وجهة نظر نظامه؟

خامساً: رغم اشتهار البحرين بمسألة اسقاط الجنسيّة، إلا انها في الحقيقة ليست أول من يستخدم هذه السياسية، بل هو اجراء قد اتخذ في ثمانينات القرن الماضي من قبل السعوديّة، وقبل سنوات من قبل الإمارات. لقد استخدمت كافّة هذه الدول هذا الأمر كوسيلة ضغط على أي معارضة. تاتي عملية سحب الجنسيّة في إطار التنسيق الأمني في الأنظمة الخليجية لردع أيّ حراك مطلبي.

لم يكن الملك البحريني ليصدر هذا الأمر لولا اصرار الشعب البحريني على حقوقه المشروعة، فقد أدرك أن هذه الخطوة لم تجدي نفعاً، بل زادت المعارضة إصرار على المطالبة السلميّة بقيام دولة مدنية تُحقّق العدالة والمساواة الاجتماعية، في قبال هذا التعسّف السياسي السلطوي تجاه مطالب سلمية.

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كلمات مفتاحية :

البحرين سحب الجنسيّة حمد بن عيسى المعارضة البحرينية

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