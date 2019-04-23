موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 18 شعبان 1440

إخترنا لكم

"معركة الأمعاء الخاوية" وفرص النجاة والنجاح

"معركة الأمعاء الخاوية" وفرص النجاة والنجاح الوقت- يتعرض الفلسطينييون المقاومون داخل الأراضي المحتلة للاعتقال بشكل مستمر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تداهم منازلهم دون سابق انذار وفي اي وقت تريد وتضعهم في زنزانات انفرادية وتمارس عليهم ...

سحب الجنسية وتثبيتها: بين السياسة والقضاء الوقت- في خطوة فاجئت الكثيرين، أصدر الملك البحريني قراراً بتثبيت الجنسية لـ 551 سجينًا كانوا قد تعرّضوا لإسقاط الجنسيّة في وقت سابق.

هل يفتح "الطيران القطري" باب التطبيع مع دمشق؟ الوقت- لم تشهد العلاقات القطرية_السورية أي تحسن على المستوى الدبلوماسي طيلة سنوات الازمة السورية على اعتبار أن الدوحة تتبنى وجهة نظر ورأي لا يتقاطع مع الحكومة السورية وما قامت بها خلال سنوات الحرب...

أهمية الجولان الاستراتيجية.. هل ستدخل المنطقة بسببها نفقاً مظلماً آخر من النزاعات؟ الوقت- تعتبر الأراضي المحتلة، منطقة صغيرة وضيقة للغاية وهشة تماماً يسهل الوصول إليها، وتعتبر منطقة الجولان أحد أهم الطرق للوصول إلى العمق الاستراتيجي لفلسطين المحتلة.

أهداف وتداعيات الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني الوقت- لن تتمكن الدول التي قامت خلال الفترة الماضية بشراء النفط الايراني من استبدال هذه السلة النفطية ببساطة وذلك لأنها لو قررت التوقف عن شراء النفط الايراني والذهاب إلى بائعين أخرين، فإنها ستحتاج إلى تغيير هيكلها الاقتصادي وستضطر إلى إنفاق الكثير من الأموال وهذا الامر سيتسبب لها في حدوث الكثير من المشاكل الاقتصادية...

أخبار

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية للعبور خلال الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية للعبور خلال الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية للعبور خلال الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

ظريف: السعودبة لديها حصانة امريكية ضد ارتكاب أي جریمة ظريف: السعودبة لديها حصانة امريكية ضد ارتكاب أي جریمة

روسیا: سياسة واشنطن اتجاه طهران تزداد عدائية وتهورا روسیا: سياسة واشنطن اتجاه طهران تزداد عدائية وتهورا

ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا الى 359 قتيل ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا الى 359 قتيل

سيناتور امريكي: حكومة نتنياهو يمينية ومتطرفة وعنصرية سيناتور امريكي: حكومة نتنياهو يمينية ومتطرفة وعنصرية

السيسي يمدّ فترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان إلى 3 أشهر السيسي يمد فترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان إلى 3 أشهر

ظريف: امريكا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد ايران ظريف: امريكا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد ايران

السعودية تنفذ حكم الاعدام بحق 37 مواطناً السعودية تنفذ حكم الاعدام بحق 37 مواطناً

وزير النفط الايراني: أمريكا لن تحقق حلمها في تصفير صادرات النفط الإيراني الوقت- أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنه، اليوم الثلاثاء، ان أمريكا لن تحقق حلمها في تصفير صادرات النفط الإيراني.

أنباء عن مسرحيّة كيميائية جديدة في إدلب الوقت- نقلت قناة الميادين عن عن مصادر في ريف إدلب أن مسلحي جبهة النصرة وعناصر "الخوذ البيضاء" يخلون جرجناز تمهيداً لتمثيل مسرحية "سلاح كيميائي".

السلطات السريلانكية: الاعتداءات هي رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا الوقت- كشفت تحقيقات السلطات السريلانكية أن الاعتداءات الأخيرة في البلاد هي رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا.

للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.. وزير الدفاع الإيراني يصل إلى روسيا الوقت- وصل وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي شويغو للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.

الشورى الإيراني يصدق على قرار وضع القوات الأمريكية غرب آسيا ضمن قائمة الإرهاب الوقت- صدق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على قرار وضع القيادة المركزية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ (سنتكوم) والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا ضمن قائمة القوى الإرهابية.

تركيا: لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات الوقت- علّق وزير الخارجيّة مولود جاويش أوغلو على قرار أمريكا بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلاً: "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات

اليابان: قرار واشنطن حول النفط الإيراني سيؤثر على الاقتصاد الوقت- قال وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيغيه سيكو، أن قرار الولايات المتحدة حول إيقاف الاستثناءات من عقوباتها على مستوردي النفط الإيراني سيؤثر على السوق اليابانية بشكل محدود.

السيد الحوثي: صواريخنا قادرة على الوصول إلى الرياض وما بعد الرياض الوقت- أكد زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن "تحالف العدوان على اليمن وصل إلى أفق مسدود في هذه المعركة ونحن أمامنا أفق مهم نتيجة صمودنا في

بومبيو يهدّد الدول التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية هدّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائلاً: "الدول التي لا تلتزم بعقوبات بلاده على إيران فستتحمل مسؤولية ذلك".

روحاني: لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات مع باكستان الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات الاخوية بين ايران و باكستان.

عزمي بشارة: السعودية والإمارات لا تهتمان بالسودان بقدر اهتمامهما بالهيمنة على طول سواحل البحر الأحمر الوقت- قال الأكاديمي العربي "عزمي بشارة"، إن المحور العربي المعادي للديمقراطية، وفي مركزه النظامان في السعودية والإمارات، يهمه الهيمنة على طول سواحل البحر الأحمر، وإن السودان إحدى الحلقات المهمة التي عملوا عليها.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي بالحديدة الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية طائرة تجسس لقوى العدوان السعودي في منطقة كيلو16 بمحافظة الحديدة مساء أمس.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وزير النفط الايراني: أمريكا لن تحقق حلمها في تصفير صادرات النفط الإيراني

روسیا: سياسة واشنطن اتجاه طهران تزداد عدائية وتهورا

"معركة الأمعاء الخاوية" وفرص النجاة والنجاح

للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.. وزير الدفاع الإيراني يصل إلى روسيا

ظريف: امريكا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد ايران

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية للعبور خلال الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

السعودية تنفذ حكم الاعدام بحق 37 مواطناً

ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا الى 359 قتيل

ظريف: السعودبة لديها حصانة امريكية ضد ارتكاب أي جریمة

السلطات السريلانكية: الاعتداءات هي رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا

سيناتور امريكي: حكومة نتنياهو يمينية ومتطرفة وعنصرية

أنباء عن مسرحيّة كيميائية جديدة في إدلب

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو

البرهان يشيد بعلاقات السودان "المتميزة" بالسعودية والإمارات

أطباء بلا حدود.. الوضع مأساوي في اليمن ويجب توقف العدوان

زعيم كوريا الشمالية يزيح الستار عن سلاح نوعي جديد

الأجهزة الأمنية السعودية تعتدي على داعية معتقل

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور

وزیر الأمن الإیراني: كشفنا عن 290 عمیلاً للاستخبارات المركزیة الأمريكیة

اتفاق جديد على إعادة الانتشار في الحديدة.. هل سيلتزم تحالف العدوان به أم إن الفشل سيكون من نصيبه ؟

كيم جونغ أون سيزور روسيا قبل نهاية الشهر الجاري

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

هل يجرؤ البارزاني على الاستفتاء مجدّداًً؟

رئيس وزراء باكستان: اسلام اباد تولي اهمية كبيرة الى علاقاتها مع طهران

دبلوماسي إسرائيلي: لبنان يواجهنا براً وبحراً

النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

تخوّف إسرائيلي من قدرات حزب الله وعودة الجيش السوري

تطرف"ترامب".. إلى أين يمكن أن يوصل "إسرائيل"؟

مبادرة السلام العربيةّ: "إكرام الميّت دفنه"!

شروط نتنياهو الثلاثة والحاجة إلى اللاءات الثلاث!

صاروخ يجبر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي على اختصار زيارته إلى واشنطن

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

السلطنة وتبديد المخاوف الإسرائيلية.. من الذي يحتاج الطمأنة!

موقع أمريكي: أزمة إدارة ترامب تتعمق.. فما الذي يجري في بلاد العم سام

تونسيون يطالبون بمنح ابن سلمان دكتوراة في تشريح الجثث

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة استهدفت مدرسة في صنعاء

العدوان السعودي والصمت العالمي.. جريمة سعوان وانتشار مرض الكوليرا

لقاء سري جمع شقيق كوشنر بمحمد بن سلمان قبل الإطاحة بولي العهد السابق

اقتصاد السعودية ومعركته ضد الإفلاس

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

إيران تعلن المباشرة بإلغاء رسوم سمات الدخول للعراقيين غداً

الكونغرس الأمريكي يخيّر تركيا بين "F-35"الأمريكية ومنظومة "s-400" الروسية

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل يفتح "الطيران القطري" باب التطبيع مع دمشق؟

الثلاثاء 17 شعبان 1440
 
 
 
 
 
هل يفتح "الطيران القطري" باب التطبيع مع دمشق؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لم تشهد العلاقات القطرية_السورية أي تحسن على المستوى الدبلوماسي طيلة سنوات الازمة السورية على اعتبار أن الدوحة تتبنى وجهة نظر ورأي لا يتقاطع مع الحكومة السورية وما قامت بها خلال سنوات الحرب، إلا أن سلسلة التحولات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية والتي نتج عنها استعادة الجيش السوري وحلفائه لغالبية الأراضي التي كانت خارج السيطرة، دعت الكثير من الدول لإعادة النظر فيما يخص تطبيع العلاقات مع سوريا وحكومتها، ولا نعرف إن كان طلب هيئة الطيران المدني القطرية من وزارة النقل السورية منح الخطوط الجوية القطرية إذنا بالعبور فوق الأجواء السورية، هو أول الغيث لبدء هذا التطبيع.

الطيران قد يكون الحل

الطلب القطري لاقى ترحيب من الجانب السوري، حيث وافقت الوزارة السورية على الطلب القطري، وأوضحت الوزارة في بيان أن الموافقة جاءت من مبدأ المعاملة بالمثل حيث أن السورية للطيران تعبر الأجواء القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ووصفت الوزارة الخطوة بالـ"مهمة جدا" لجهة خفض التكاليف على الشركة وزيادة الإيرادات من القطع الأجنبي لصالح الدولة السورية مقابل توفير الوقت والمال على المسافرين وشركات الطيران.

وأضافت "أنه ونتيجة الحرب ضد سوريا فإن عددا كبيرا من شركات الطيران اعتكف عن المرور فوقها ما رتب عليها تكاليف إضافية كبيرة باعتبار أن وقت الالتفاف حول سوريا حوالي ساعة ونص الساعة".

الخطوة القطرية لا يمكن رؤيتها بشكل سطحي وعدم ربطها بمستقبل العلاقات مع سوريا، وبما أن جميع الدول الخليجية والعربية التي قطعت علاقاتها مع سوريا بدأت تخطو خطوات حثيثة نحو تحسين العلاقات مع دمشق، لايمكن لـ قطر أن تعيش في معزل عما يجري، لاسيما أن الغليان الدبلوماسي الذي تشهد الساحة السورية هذه الأيام سيرسم مستقبل العلاقات في المنطقة إلى عقود طويلة، وبالتالي لايمكن لقطر ان تكون بعيدة عما يجري وإلا سيصبح من الصعب جدا طرق ابواب دمشق بعد أن تأخذ التحالفات الجديدة في المنطقة شكلها النهائي.

قطر قدمت طلبها إلى دمشق للطيران فوق أجوائها ودمشق وافقت وهذا يعني أن الأخيرة مستعدة للتعاون في مجالات أخرى لطالما أن هناك تقاطع في المصالح بين البلدين، وأثبتت سنوات الأزمة أنه ليس من صالح البلدين الاستمرا على النحو الذي ساروا عليه خلال السنوات الماضية.

الأمر الثاني أن المنافسة على استرضاء "دمشق" لفتح أبوابها وإعادة العلاقات أصبحت محتدة جدا بين الدول العربية وخاصة الخليجية، وعلى سبيل المثال بدأت كل من البحرين والامارات وسلطنة عمان خطوات مهمة في هذا المجال وحاليا تقوم السعودية بالامر ذاته بوساطة روسية، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2018، عن إعادة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سوريا، وكذلك فعلت البحرين.

الولايات المتحدة

اذا عدنا للأسباب الرئيسية التي دفعت الدول العربية لاخراج سوريا من الجامعة العربية وتجميد عضويتها، لوجدنا واشنطن تقف بشكل كبير خلف هذا الأمر، وما أجبر هذه الدول على الخروج من تحت العباءة الأمريكية خلال الفترة الماضية هي النتائج التي حققها الجيش السوري على الأرض، فضلا عن رغبة الدول الخليجية بسحب البساط من تحت ايران، خاصة بعد أن وجدت هذه الدول نفسها عاجزة عن احداث أي تغيير لصالحها في السياسة السورية خارج اطار الحكومة السورية التي اعادت سيطرتها على غالبية مساحة البلاد وبالتالي أصبحت الكلمة العليا لها ولحلفائها على عكس واشنطن وحلفائها، ومن هنا لم تجد هذه الدول الخليجية منفذا لدخول دمشق من جديد سوى عبر النشاط الدبلوماسي واعادة العلاقات مع دمشق قبل فوات الآوان.

تحدثت تقايري صحفية أمريكية عن إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد حلفاءه العرب، بعد مساعي بعض الدول العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن دبلوماسيين أمريكيين، قولهم إن جهود الدول العربية لإعادة الاندماج مع الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد، توقفت بصورة كبيرة، بعدما دفعت الولايات المتحدة حلفاءها للتوقف عن تجديد العلاقات الدبلوماسية، وفي الوقت الحالي لا نعلم إن كانت واشنطن ستهدد هذه الدول مجددا وتمنعها من اعادة العلاقة مع سوريا.

اعادة التوازنات

حاليا يتم تشكيل تحالفات جديدة في الشرق الأوسط وجميعها تمر عبر دمشق، وبما أن التنافس بين قطر من جهة وكل من الامارات والسعودية من جهة أخرى في المنطقة وصل ذروته لايمكن تجاوز الملف السوري، الذي سيبنى عليه الكثير، وبما أن تركيا حليفة قطر بدأت تسعى لايجاد حل سياسي في سوريا بشكل جدي اكثر من اي وقت مضى بالتزامن مع الضغوط التي يتعرض لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب اللاجئين والأكراد والانتخخابات المحلية والاقتصاد، كان لابد لقطر أن تحذو حذوها وتبدأ خطوات متوازية معها لكي لا تغرد خارج السرب، ناهيك عن أن جميع الدول التي كانت تطالب باسقاط الاسد اليوم لم تعد تطالب بذلك، وف النهاية جميع المؤشرات تدل على إعادة العلاقات مع دمشق بحكومتها الحالية ورئيسها بشار الاسد أما بالنسبة لايران فهذا موضوع تحدده الحكومة السورية التي قال وزير خارجيتها صراحة أنه لا يمكن المساس بهذه العلاقة تحت أي ظرف.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا قطر القطرية تطبيع العلاقات تركيا اردوغان الطيران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة