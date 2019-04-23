سيناتور امريكي: حكومة نتنياهو يمينية ومتطرفة وعنصرية

الوقت- اكد السناتور الأميركي بيرني ساندرز، إن الحكومة الإسرائيلية يمينية ومتطرفة وعنصرية، مؤكدا في الوقت ذاته دعمه الكامل للكيان الاسرائيلي.

وقال المنافس على رئاسة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية إنه يدعم إسرائيل بنسبة 100%، ولكنه يضيف أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتعامل مع الفلسطينيين بشكل غير عادل.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" قال ساندرز إنه على الولايات المتحدة أن تعمل للتوحيد بين الناس، وليس فقط دعم حل الدولة الواحدة التي تقع تحت سلطة يمينية متطرفة.

وأضاف ساندرز، الذي نافس على الترشح في العام 2016 وخسر لصالح هيلاري كلينتون، إنه لا يعارض إسرائيل، وأن واشنطن تقدم لها مساعدات أمنية سنوية بمليارات الدولارات، ولكن يجب على الولايات المتحدة أن تواجه قضايا الشرق الأوسط بشكل عادل ومتساو.