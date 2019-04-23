ظريف: امريكا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد ايران

الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه اميركا بانه مؤشر لهلعهم ويأسهم، مؤكدا بان ايران لا تصوغ توجهاتها وفقا لتوصيات الاجانب.

واضاف ظريف في معرض رده على التهديدات الصادرة عن المسؤولين الاميركيين بعدم تمديد الاعفاء من الحظر النفطي لزبائن ایران، اكد ظريف بان واشنطن وحلفاءها قد هزموا امام ايران.

واشار وزير الخارجية الايراني الى ان اميركا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان تصاعد حدة الارهاب الاقتصادي ضد الايرانيين مؤشر الى هلع ويأس متآمرو النظام الاميركي واذنابهم.

وخاطب ظريف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشان احدى تغريداته قائلا، خبر حقيقي؛ ورثة حضارة بارس التاريخية لا يصوغون استراتيجيتهم على اساس "توصية" الاجانب ، فما بالك بالاميركيين.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب زعم في تغريدة له بان ايران بقيت في الاتفاق النووي بناء على توصية من جون كيري وزير الخارجية في حكومة اوباما وكتب: ان جون كيري والذين ساعدوه لجر اميركا نحو الاتفاق النووي السيئ جدا، يقدمون توصيات سيئة جدا لايران. الا يعد ذلك نقضا صارخا لقانون لوغان ؟.

يذكر ان قانون لوغان هو قانون فدرالي اميركي لا يسمح لغير المسؤولين الدخول في مفاوضات مع دولة اخرى هي في نزاع مع اميركا.