وزير النفط الايراني: أمريكا لن تحقق حلمها في تصفير صادرات النفط الإيراني

الوقت- أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنه، اليوم الثلاثاء، ان أمريكا لن تحقق حلمها في تصفير صادرات النفط الإيراني.

وفي كلمة له اليوم خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي قال وزير النفط الإيراني إن إيران تحتل المركز الثالث بين منتجي الغاز بعد أمريكا وروسيا وحققت هذا العام أعلى مستوى من الإنتاج واستخرجت اعلى نسبة من حقول مختلفة.

كما أكد زنكنه بشأن عقود تصدير الغاز، وجود عقد مع تركيا وعقدين مع العراق حول تصدير 60 مليون متر مكعب يومياً، وعقد مع ارمينيا وعقد آخر مع أذربيجان وعقد مع باكستان لا تعمل اسلام اباد بمضمونه.

وتابع: أبلغنا يوم أمس رئيس وزراء باكستان بحقيقة الامر حيث أعلن الباكستانيون أنهم يتعرضون لضغوط سياسية أمريكية وسعودية واماراتية.

ولفت زنكنه الى حالة سوق النفط العالمية، قائلاً، ان اوضاع النفط متأرجحة بسبب الحرب العدائية الامريكية ضد ايران لذلك يجب اجتياز هذه الاوضاع لكن حلم أمريكا في تصفير صادرات النفط الايراني لن يتحقق وسنواجه بقوة سياسة العقوبات هذه.

ونوه وزير النفط الايراني الى ان العرض والطب في سوق النفط العالمية هشة، قائلا، ان بيانات امريكا وحلفائها الاقليميين لطمأنة السوق ومنع ارتفاع الاسعار تكشف قلقهم من عدم استقرار سوق النفط وفي ظل هذه الاوضاع الهشة لا يمكن طمأنة أنه ينبغي الانتاج بقدر حاجة السوق من النفط.

وأكد وزير النفط الايراني ان أمريكا وحلفاءها يرتكبون خطأ من خلال تسييس النفط واستغلاله كسلاح.