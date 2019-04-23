موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 17 شعبان 1440

إخترنا لكم

أهداف وتداعيات الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني

أهداف وتداعيات الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني الوقت- لن تتمكن الدول التي قامت خلال الفترة الماضية بشراء النفط الايراني من استبدال هذه السلة النفطية ببساطة وذلك لأنها لو قررت التوقف عن شراء النفط الايراني والذهاب إلى بائعين أخرين، فإنها ستحتاج إلى تغيير هيكلها الاقتصادي وستضطر إلى إنفاق الكثير من الأموال وهذا الامر سيتسبب لها في حدوث الكثير من المشاكل الاقتصادية...

الشرق الأوسط ومحاولات إغلاق ملف "الأزمة" الوقت- تحركات سريعة تشهدها الساحة السورية على جميع المستويات لاسيما "التحركات الدبلوماسية واللقاءات السياسية" والتي بدأها مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف بزيارة خاطفة إلى العاصمة السعودية ...

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟ الوقت- إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي، تعد واشنطن المتضرّر الأكبر من الحضور الواسع للحشد الشعبي على الساحة العراقية، ولا شكّ أن استهداف واشنطن للحشد في العراق يتبربّع

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030 الوقت- أكد العديد من النشطاء المصريون في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إطلاق هاشتاق"لا لإصلاح الدستور"، معارضتهم على اجراء البرلمان تعديلات على الدستور المصري وتمديد رئاسة "عبد الفتاح السيسي".

موازين معقّدة تسيطر على مستقبل العلاقات بين موسكو والناتو والتدخلات الغربية ترسم ملامحها الوقت- ترى روسيا بأن تصرفات الناتو كالإنفاق العسكري المتزايد، والقيام بمناورات عسكرية في البحر الأسود والتوسع في إتجاه حدودها، تهدف إلى الحد من نفوذ موسكو، ولهذا فإن قادة الكرملين قاموا خلال الفترة القليلة الماضية بتعزيز اتفاقية شنغهاي لمواجهة توسع هذه المنظمة بالقرب من حدودها.

أخبار

أنباء عن مسرحيّة كيميائية جديدة في إدلب

أنباء عن مسرحيّة كيميائية جديدة في إدلب

الوقت- نقلت قناة الميادين عن عن مصادر في ريف إدلب أن مسلحي جبهة النصرة وعناصر "الخوذ البيضاء" يخلون جرجناز تمهيداً لتمثيل مسرحية "سلاح كيميائي".

السلطات السريلانكية: الاعتداءات هي رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا الوقت- كشفت تحقيقات السلطات السريلانكية أن الاعتداءات الأخيرة في البلاد هي رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا.

للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.. وزير الدفاع الإيراني يصل إلى روسيا الوقت- وصل وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي شويغو للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.

الشورى الإيراني يصدق على قرار وضع القوات الأمريكية غرب آسيا ضمن قائمة الإرهاب الوقت- صدق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على قرار وضع القيادة المركزية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ (سنتكوم) والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا ضمن قائمة القوى الإرهابية.

تركيا: لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات الوقت- علّق وزير الخارجيّة مولود جاويش أوغلو على قرار أمريكا بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلاً: "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات

اليابان: قرار واشنطن حول النفط الإيراني سيؤثر على الاقتصاد الوقت- قال وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيغيه سيكو، أن قرار الولايات المتحدة حول إيقاف الاستثناءات من عقوباتها على مستوردي النفط الإيراني سيؤثر على السوق اليابانية بشكل محدود.

السيد الحوثي: صواريخنا قادرة على الوصول إلى الرياض وما بعد الرياض الوقت- أكد زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن "تحالف العدوان على اليمن وصل إلى أفق مسدود في هذه المعركة ونحن أمامنا أفق مهم نتيجة صمودنا في

بومبيو يهدّد الدول التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية هدّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائلاً: "الدول التي لا تلتزم بعقوبات بلاده على إيران فستتحمل مسؤولية ذلك".

روحاني: لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات مع باكستان الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات الاخوية بين ايران و باكستان.

عزمي بشارة: السعودية والإمارات لا تهتمان بالسودان بقدر اهتمامهما بالهيمنة على طول سواحل البحر الأحمر الوقت- قال الأكاديمي العربي "عزمي بشارة"، إن المحور العربي المعادي للديمقراطية، وفي مركزه النظامان في السعودية والإمارات، يهمه الهيمنة على طول سواحل البحر الأحمر، وإن السودان إحدى الحلقات المهمة التي عملوا عليها.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي بالحديدة الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية طائرة تجسس لقوى العدوان السعودي في منطقة كيلو16 بمحافظة الحديدة مساء أمس.

رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي

قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن مواصلة الاعتصام قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن مواصلة الاعتصام

مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غربي جازان مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غي جازان

ارتفاع ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة ارتفاع ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة

المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن

ما حقيقة اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع مسؤول اسرائيلي؟ ما حقيقة اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع مسؤول اسرائيلي؟

اية الله خامنئي يعين قائدا جديدا لحرس الثورة الإسلامية خلفا للواء جعفري اية الله خامنئي يعين قائدا جديدا لحرس الثورة الإسلامية خلفا للواء جعفري

ولي العهد المنبوذ دوليا ينفق مليارات الدولارات على لوبيات الضغط لتمليع صورته ولي العهد المنبوذ دوليا ينفق مليارات الدولارات على لوبيات الضغط لتمليع صورته

النظام السعودي يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية النظام السعودي يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تركيا: لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات

السيد الحوثي: صواريخنا قادرة على الوصول إلى الرياض وما بعد الرياض

أنباء عن مسرحيّة كيميائية جديدة في إدلب

السلطات السريلانكية: الاعتداءات هي رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا

اليابان: قرار واشنطن حول النفط الإيراني سيؤثر على الاقتصاد

بومبيو يهدّد الدول التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية

للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.. وزير الدفاع الإيراني يصل إلى روسيا

الشورى الإيراني يصدق على قرار وضع القوات الأمريكية غرب آسيا ضمن قائمة الإرهاب

أهداف وتداعيات الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني

آل خليفة وتلفيق الاتهامات الباطلة.. التذّرع بحزب الله والحرس الثوري بعد قطر

البرهان يشيد بعلاقات السودان "المتميزة" بالسعودية والإمارات

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو

ناقوس إدلب يقرع أبواب الحرب مجدداً.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

الأجهزة الأمنية السعودية تعتدي على داعية معتقل

اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لأهالي خوزستان من أعظم العبادات

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030

النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس

وزير الاقتصاد السوري يوضّح سبب أزمة النفط في بلاده

وزیر الأمن الإیراني: كشفنا عن 290 عمیلاً للاستخبارات المركزیة الأمريكیة

ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار الكونغرس الأمريكي وقف الدعم للسعودية في حرب اليمن

زعيم كوريا الشمالية يزيح الستار عن سلاح نوعي جديد

هل يجرؤ البارزاني على الاستفتاء مجدّداًً؟

دبلوماسي إسرائيلي: لبنان يواجهنا براً وبحراً

مبادرة السلام العربيةّ: "إكرام الميّت دفنه"!

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

تطرف"ترامب".. إلى أين يمكن أن يوصل "إسرائيل"؟

موقع أمريكي: هل يمكن أن يؤدي اعتراف أمريكا بمرتفعات الجولان كجزء من "إسرائيل" إلى الحرب؟

موقع أمريكي: أزمة إدارة ترامب تتعمق.. فما الذي يجري في بلاد العم سام

السلطنة وتبديد المخاوف الإسرائيلية.. من الذي يحتاج الطمأنة!

واشنطن تحذّر تركيا من النتائج "المدمّرة" لأي عمل عسكري شمال شرقي سوريا

لقاء سري جمع شقيق كوشنر بمحمد بن سلمان قبل الإطاحة بولي العهد السابق

بلومبيرغ: صندوق استثماري بريطاني يقرر مقاطعة السعودية

وزير الدفاع الفنزويلي يرفض التهديدات الأمريكية

الجامعة العربية: قرار ترامب حول الجولان السوري باطل شكلاً وموضوعاً

برفقة قوات سوريا الديمقراطية، تقرير لصحفي إسرائيلي من شرق سوريا

موقع كندي: من مرتفعات الجولان إلى كوسوفو وجزيرة القرم... دراسة في حالة النفاق والمعايير المزدوجة

مستقبل الناتو العربي من دون مصر

هل تتمكن تغريدة ترامب من منح "الجولان" لـ"إسرائيل"؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقابلات

أهداف وتداعيات الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني

الثلاثاء 17 شعبان 1440
 
 
 
 
 
أهداف وتداعيات الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني

مواضيع ذات صلة

بومبيو يهدّد الدول التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية

تركيا تطالب واشنطن بإعفائها من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الاثنين الماضي بأن واشنطن لن تمدد خلال الفترة المقبلة الإعفاءات المؤقتة للمشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، وستقوم بفرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد المشترين الذين لن يلتزموا بهذه القرارات الأمريكية. في المقابل، ادانت إيران فرض عقوبات غير قانونية عليها وقالت بأن هذه القرارات الامريكية المستفزة سيكون لها العديد من العواقب السلبية وفي هذا السياق، قام موقع الوقت التحليلي الاخباري باجراء لقاء صحفي مع "محمد علي صادقي" الخبير الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، ومع "حسن هاني زادة" الخبير في القضايا الدولية، لتسليط الضوء أكثر على هذه القضية ومناقشة تداعياتها المستقبلية على المنطقة والعالم أجمع.  

الوقت: بالنظر إلى حقيقة أن دولًا مثل السعودية والإمارات اعلنتا عن استعدادهما لزيادة مستويات إنتاجهما من النفط لتأمين العجر في الاسواق العالمية، فهل تعتقد بأن واشنطن ستتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في خفض صادرات النفط الإيرانية في المستقبل إلى الصفر؟

محمد علي صادقي: إن هذا الامر غير ممكن حدوثه لعدة أسباب أبرزها يتمثل في أن النفط يعتبر سلعة استراتيجية، ولهذا فإن إيران ستتمكن من العثور على الكثير من المشترين المحتاجين لهذه السلعة المهمة وعلى سبيل المثال، كانت تعتبر الولايات المتحدة أكبر مشتري ومستهلك للنفط الفنزويلي وعندما قامت واشنطن بفرض عقوبات على فنزويلا، تعين عليها استبداله بمصادر أخرى لتلبية احتياجاته النفطية. إن إيران تمتلك العديد من الخيارات والتي من أبرزها هي القيام ببيع النفط بقيمة تنافسية رخيصة وذلك لأن تكلفة إنتاج النفط في إيران تبلغ 5 دولارات للبرميل الواحد وهذه القيمة أقل بكثير مما هو عليه في الكثير من البلدان المنتجة للنفط، ففي بحر الشمال تبلغ تكلفة إنتاج النفط الخام 17 دولارًا وهذا الرقم في روسيا يصل إلى 30 دولار ، وفي أمريكا يصل إلى 70 دولارًا للبرميل الواحد.

والقضية الاخرى التي سوف تعيق هذا المخطط الأمريكي يتمثل في أن الدول التي قامت خلال الفترة الماضية بشراء النفط الايراني لن تتمكن من استبدال هذه السلة النفطية ببساطة وذلك لأنها لو قررت التوقف عن شراء النفط الايراني والذهاب إلى بائعين أخرين، فإنها ستحتاج إلى تغيير هيكلها الاقتصادي وستضطر إلى إنفاق الكثير من الأموال وهذا الامر سيتسبب لها في حدوث الكثير من المشاكل الاقتصادية.

الوقت: كيف سيؤثر عدم تمديد واشنطن للإعفاءات النفطية لمشترين النفط الإيرانيين على سعر النفط العالمي؟

محمد علي صادقي: بالتأكيد سوف يكون له تأثير كبير، ففي وقتنا الحالي، يبلغ متوسط سعر برميل نفط أوبك 72 دولارًا، وهذه القيمة تتأثر دائما بعوامل مختلفة مثل توازن العرض والطلب، والظروف الموسمية، والانكماشات الاقتصادية في الدول المستهلكة، وغيره. ولكن إذا أرادت حكومة الولايات المتحدة المضي قدما في قرارها هذا، فإنه من المؤكد أن ترتفع الأسعار بشكل جنوني في العالم نتيجة للضربة الامريكية الخبيثة التي وجهتها لصادرات النفط الإيراني.

الوقت: وضعت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية والأن تحاول وضع العديد من العراقيل أمام صادرات النفط الإيرانية. من وجهة نظركم ماهي الأهداف الأمريكية التي تسعى لتحقيقها من جولة الضغط الجديدة على إيران؟

هاني زاده: في الواقع، يحاول قادة البيت الابيض تكثيف الضغط على إيران لأن السياسات والأهداف الأمريكية فشلت في سوريا والعراق. إن سياسة الولايات المتحدة تتبع نهجًا عدوانيًا وتستخدم فيه أدوات إقليمية مثل السعودية والكيان الصهيوني لخلق تغييرات في المجالات السياسية والجغرافية للمنطقة بما يصب في صالحها وصالح والصهاينة. ومع ذلك، فإن وجود إيران النشط في المنطقة، وخاصة في سوريا والعراق، حال دون وصول واشنطن إلى أهدافها. الآن الحكومة الأمريكية تعيش أسوأ وضع ممكن لها في المنطقة وعليها أن تدفع الكثير من الأموال لتغيير هذا الوضع لتحقيق أهدافها.

إن الانسحاب الأحادي الجانب الذي قام به الرئيس الامريكي "دونالد ترامب"، والذي كان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كان الهدف منه خلق بيئة جديدة للبدأ بفرض عقوبات دولية ضد طهران على الرغم من عدم انحياز معظم الدول للسياسات المتهورة للحكومة الأمريكية. لقد استعانت واشنطن خلال الفترة الماضية بقوتها ونفوذها من أجل ارغام الجهات الفاعلة العالمية على القبول والموافقة على سياساتها الغادرة ضد إيران وأجبرتها على عدم التعامل مع طهران. وهنا تجدر بنا الاشارة إلى أن هذه السياسة ستفشل في النهاية على المدى الطويل، لأن إيران لديها العديد من الوسائل والآليات والخيارات للتعامل مع هذه العقوبات الأمريكية وتجاوزها.

الوقت: كيف تتوقعون رد فعل مشترين النفط الإيرانيين؟

هاني زاده: إن الصين غالبًا ما لعب دورًا صغيرًا في الشؤون الدولية والصراعات، وذلك لأنها تحاول العمل مع واشنطن لمواصلة نموها الاقتصادي لعدة عقود وتعتبر سياسات بكين جزءًا لا يتجزأ من الأولويات الاقتصادية للولايات المتحدة، وبالنظر إلى الحجم الكبير لتبادلاتها الاقتصادية مع واشنطن، فمن غير المتوقع أن يعارض الصينيين الحظر الذي فرضته واشنطن على النفط الإيراني. ومع ذلك، هناك دول أخرى مثل الهند وكوريا الجنوبية وتركيا تحتاج إلى النفط الإيراني، ولهذا فإنها سوف تقوم بايجاد طرق للتحايل على التهديدات الامريكية وستستمر في تبادلاتها الاقتصادية مع إيران وستستمر في شراء النفط الإيراني.

الوقت: ما هي أهم خطط إيران المستقبلية للتعامل مع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها؟

هاني زاده: لدى إيران العديد من الآليات لمواجهة العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب وهنا يمكننا القول بأن طهران يمكنها التعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النووية ويمكنها التعاون مع دول المنطقة مثل العراق وتركيا وباكستان والهند وافغانستان وحتى روسيا التي تعتبر شريكاً مهماً للغاية لإيران في مجالي الطاقة والتجارة. لذلك وبالنظر إلى أن إيران قد قامت بتجهيز وتحضير العديد من الطرق المختلفة لمواجهة هذه العقوبات، فإن واشنطن لن تكون قادرة على تركيع طهران بفرضها قيود جديدة على مجال النفط الإيراني.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عقوبات سياسات اسعار النفط تعاون آليات طرق تحايل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة