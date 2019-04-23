أنباء عن مسرحيّة كيميائية جديدة في إدلب

الوقت- نقلت قناة الميادين عن عن مصادر في ريف إدلب أن مسلحي جبهة النصرة وعناصر "الخوذ البيضاء" يخلون جرجناز تمهيداً لتمثيل مسرحية "سلاح كيميائي".

وتشير المصادر إلى أن سيناريو المسرحية يقضي باستخدام الكلور ضد مدنيين بينهم أطفال مخطوفون من قبل النصرة تمهيداً لاتهام موسكو ودمشق باستخدام الكيميائي.

وتأتي هذه المعلومات بعد أيام على كشف موسكو ك عن إعداد جبهة النصرة بالتنسيق مع "الخوذ البيضاء"، لمسرحية استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب، واتهام القوات الحكومية السورية بذلك.

الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت الخميس الماضي إن "الإرهابيين، جنباً إلى جنب مع المنظمة الإنسانية الزائفة "الخوذ البيضاء"، يستعدون لاستفزازات أخرى بهدف اتهام السلطات الشرعية باستخدام المواد السامة".

وأضافت "نتحدث هذه المرة عن إجراء تدريبات مشتركة حول تغطية الأحداث في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تمارين عملية على التخلص من عواقب استخدام المواد السامة".