للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.. وزير الدفاع الإيراني يصل إلى روسيا

الوقت- وصل وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي شويغو للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.

ومن المقرر أن يلقي العميد أمير حاتمي كلمة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي يبدأ اليوم 23 ابريل ولمدة يومين.

كما سيلتقي العميد حاتمي خلال هذه الزيارة نظيره الروسي سيرغي شويغو وسيبحث معه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

كذلك سيلتقي وزير الدفاع الإيراني على هامش هذا المؤتمر مع نظرائه والمسؤولين الأمنيين والعسكريين لمختلف الدول المشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

يذكر أن المؤتمر الثامن للأمن الدولي يعقد اليوم الثلاثاء ولمدة يومين، في موسكو بمشاركة وزراء دفاع ورؤساء هيئات اركان وكبار القادة العسكريين والدوليين والمسؤولين الدوليين لأكثر من 80 بلداً.