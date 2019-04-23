الشورى الإيراني يصدق على قرار وضع القوات الأمريكية غرب آسيا ضمن قائمة الإرهاب

الوقت- صدق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على قرار وضع القيادة المركزية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ (سنتكوم) والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا ضمن قائمة القوى الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن التصديق جاء بتأييد 173 نائباً شاركوا في الجلسة العلنية لمجلس الشورى التي جرت اليوم في مقابل 4 نواب لم يؤيدوا القرار.

وجاء في قرار المجلس أنه “بهدف مواجهة القرار أو الإجراء الأمريكي بوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب في مخالفة للقوانين الدولية وبما يزعزع السلام والأمن الإقليمي والدولي فإن النواب صوتوا على اعتبار سنتكوم والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا أنها قوات إرهابية وأن أي تعاون معها عسكريا واستخباراتيا وماليا وتقنيا وتعليميا وخدميا ولوجستيا لمواجهة الحرس الثوري والجمهورية الإسلامية يعتبر عملا إرهابيا”.

وهذا القرار يمثل المادة الأولى من مشروع قانون لمواجهة الإجراءات الأمريكية حول وضع الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب الأمريكية.