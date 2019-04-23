تركيا: لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات

الوقت- علّق وزير الخارجيّة مولود جاويش أوغلو على قرار أمريكا بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلاً: "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا".

وقالت الخارجية على موقع تويتر إن "تركيا تنتقد قرار أمريكا بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، والتي لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة".

ومن جانبه، غرّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر قائلاً: "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء البيان التركي عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.