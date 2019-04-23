اليابان: قرار واشنطن حول النفط الإيراني سيؤثر على الاقتصاد

الوقت- قال وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيغيه سيكو، أن قرار الولايات المتحدة حول إيقاف الاستثناءات من عقوباتها على مستوردي النفط الإيراني سيؤثر على السوق اليابانية بشكل محدود.

وقال الوزير الياباني في مؤتمر صحفي قوله، اليوم الثلاثاء: "نريد أن نجري تبادلا للآراء مع الشركات اليابانية وبحث إجراءات الرد الضرورية".

وأضاف أن حصة النفط الإيراني في حجم الاستيراد الإجمالي (لليابان) انخفضت إلى 3%، الأمر الذي يعني أن تأثير القرار الأمريكي على سوق الوقود داخل اليابان سيكون محدودا.

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو عام 2018 خروجها من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف كل العقوبات المفروضة عليها، بما فيها العقوبات المفروضة على الدول المتعاونة معها.

يذكر أنّ البيت الأبيض، أعلن أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول (الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا)، التي كانت تسمح لهذه الدول استيراد النفط الإيراني لمدة ستة أشهر تنتهي في الثاني من شهر مايو القادم.