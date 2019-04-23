بومبيو يهدّد الدول التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية

الوقت- هدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الدول التي لا تلتزم الدول بعقوبات بلاده على إيران فستتحمل مسؤولية ذلك.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي له الإثنين، عن قرار بوقف كل الإعفاءات من العقوبات، وأضاف: "سنسعى للحفاظ على سوق النفط العالمي". وقال بومبيو: "مضيّنا في قرار العقوبات على إيران مرتبط بمدى تجاوبها مع مطالبنا ولا سيما تلك المتعلقة بالارهاب"، مبرزاً أنّ الهدف من العقوبات على إيران هو "دفعها لتغيير سياستها".

وشدد بومبيو على أنّ الولايات المتحدة سـ"تردّ على أيّ خطوة ايرانية وسندافع عن مصالحنا القومية"، زاعماً أنّ "إيران تهدد الاستقرار العالمي وقرارنا يدعمه التحالف الدولي الذي شكلّناه".

وكان البيت الأبيض قد أعلن اليوم الإثنين، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات نفط إيران عندما يحل أجلها في أيّار/مايو المقبل.

وأوضح البيت الأبيض أنّ "قرار ترامب يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماماً مع حرمان طهران من مصدر دخلها الرئيسي"، مبرزاً أنّ "واشنطن والسعودية والإمارات اتفقوا على التحرك بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني".

كما كشف مسؤولون أميركيون عن أنّ واشنطن منحت استثناءات لجهات أجنبية، كي لا تتعرّض لعقوبات بسبب تعاملها مع حرس الثورة الإيرانيّة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثّل عن الخارجيّة الأميركيّة اليوم الإثنين، أنّ "مسؤولين من دول كالعراق لن يكونوا عُرضةً بالضرورة للحرمان من الحصول على تأشيرات السفر الأميركيّة".

وأكد المسؤول إنّ "إجراء مباحثات مع مسؤولين في حرس الثورة لا يُعتبر بوجه عام نشاطاً ارهابياً"، لافتاً إلى أنّ تصنيفه ارهابياً "أثار بلبلة بين المسؤولين في واشنطن".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أنّ "العراق لا يملك بديلاً للغاز الإيراني ووقف الواردات سيحرمه من 4 آلاف ميغاوات".

وبعد إعادة فرض عقوباتها على طهران منحت واشنطن استثناءات لثماني دول لمدة 6 أشهر يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبات أميركية.

وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.