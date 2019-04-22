وباء الكوليرا يحصد أرواح اليمنيين.. هل كُتب على أبناء اليمن الموت أو القتل!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 17 شعبان 1440

إخترنا لكم

الشرق الأوسط ومحاولات إغلاق ملف "الأزمة"

الشرق الأوسط ومحاولات إغلاق ملف "الأزمة" الوقت- تحركات سريعة تشهدها الساحة السورية على جميع المستويات لاسيما "التحركات الدبلوماسية واللقاءات السياسية" والتي بدأها مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف بزيارة خاطفة إلى العاصمة السعودية ...

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟ الوقت- إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي، تعد واشنطن المتضرّر الأكبر من الحضور الواسع للحشد الشعبي على الساحة العراقية، ولا شكّ أن استهداف واشنطن للحشد في العراق يتبربّع

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030 الوقت- أكد العديد من النشطاء المصريون في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إطلاق هاشتاق"لا لإصلاح الدستور"، معارضتهم على اجراء البرلمان تعديلات على الدستور المصري وتمديد رئاسة "عبد الفتاح السيسي".

موازين معقّدة تسيطر على مستقبل العلاقات بين موسكو والناتو والتدخلات الغربية ترسم ملامحها الوقت- ترى روسيا بأن تصرفات الناتو كالإنفاق العسكري المتزايد، والقيام بمناورات عسكرية في البحر الأسود والتوسع في إتجاه حدودها، تهدف إلى الحد من نفوذ موسكو، ولهذا فإن قادة الكرملين قاموا خلال الفترة القليلة الماضية بتعزيز اتفاقية شنغهاي لمواجهة توسع هذه المنظمة بالقرب من حدودها.

مسيرات العودة.. هل حققت ما كان يطمح إليه الفلسطينيون أم لا؟ الوقت- لقد قام أبناء الشعب الفلسطيني في عام 2018 بتقديم مسيرات العودة كفكرة للمشاركة في احتجاجات سلمية ضد الاحتلال الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعية من أجل استعادة حق النازحين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي احتلها الكيان الصهيوني في عام 1948.

أخبار

تركيا: لانقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات

تركيا: لانقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات

الوقت- علّق وزير الخارجيّة مولود جاويش أوغلو على قرار الولايات المتحدة الأميركية بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلا: "لانقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات

اليابان: قرار واشنطن حول النفط الإيراني سيؤثر على الاقتصاد الوقت- قال وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيغيه سيكو، أن قرار الولايات المتحدة حول إيقاف الاستثناءات من عقوباتها على مستوردي النفط الإيراني سيؤثر على السوق اليابانية بشكل محدود.

السيد الحوثي: صواريخنا قادرة على الوصول إلى الرياض وما بعد الرياض الوقت- أكد زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن "تحالف العدوان على اليمن وصل إلى أفق مسدود في هذه المعركة ونحن أمامنا أفق مهم نتيجة صمودنا في

بومبيو يهدّد الدول التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية الوقت- هدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الدول التي لا تلتزم الدول بعقوبات بلاده على إيران مؤكداً أنها ستتحمل مسؤولية ذلك.

روحاني: لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات مع باكستان الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات الاخوية بين ايران و باكستان.

عزمي بشارة: السعودية والإمارات لا تهتمان بالسودان بقدر اهتمامهما بالهيمنة على طول سواحل البحر الأحمر الوقت- قال الأكاديمي العربي "عزمي بشارة"، إن المحور العربي المعادي للديمقراطية، وفي مركزه النظامان في السعودية والإمارات، يهمه الهيمنة على طول سواحل البحر الأحمر، وإن السودان إحدى الحلقات المهمة التي عملوا عليها.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي بالحديدة الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية طائرة تجسس لقوى العدوان السعودي في منطقة كيلو16 بمحافظة الحديدة مساء أمس.

رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي

قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن مواصلة الاعتصام قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن مواصلة الاعتصام

مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غربي جازان مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غي جازان

ارتفاع ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة ارتفاع ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة

المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن

ما حقيقة اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع مسؤول اسرائيلي؟ ما حقيقة اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع مسؤول اسرائيلي؟

اية الله خامنئي يعين قائدا جديدا لحرس الثورة الإسلامية خلفا للواء جعفري اية الله خامنئي يعين قائدا جديدا لحرس الثورة الإسلامية خلفا للواء جعفري

ولي العهد المنبوذ دوليا ينفق مليارات الدولارات على لوبيات الضغط لتمليع صورته ولي العهد المنبوذ دوليا ينفق مليارات الدولارات على لوبيات الضغط لتمليع صورته

النظام السعودي يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية النظام السعودي يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية

آلاف حالات الاغتصاب تجري في فنادق مكة المكرمة واعين الامن ساهرة على راحة الحاكم آلاف حالات الاغتصاب تجري في فنادق مكة المكرمة واعين الامن ساهرة على راحة الحاكم

ظريف: الإرهاب خطر عالمي لا دين له على العالم كله إدانته والتصدي له الوقت- وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإرهاب بأنه خطر عالمي ولا دين له، داعباً العالم كله لإدانته والتصدي له.

أوكرانيا تشهد اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الوقت- أفادت اللجنة الانتخابية المركزية في أوكرانيا بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد وصل بحلول الساعة 15:00 إلى 45,32%.

عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة الوقت- دخل رئيس الوزراء الباکستاني عمران خان قبل دقائق من مساء اليوم الأحد إلى مدينة مشهد المقدسة وهبطت الطائرة التي تقلّه في مطار الشهيد هاشمي نجاد بمشهد.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روحاني: لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات مع باكستان

اليابان: قرار واشنطن حول النفط الإيراني سيؤثر على الاقتصاد

بومبيو يهدّد الدول التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية

السيد الحوثي: صواريخنا قادرة على الوصول إلى الرياض وما بعد الرياض

تركيا: لانقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات

واشنطن بوست: واشنطن شريكة للرياض في جميع جرائمها في اليمن

عزمي بشارة: السعودية والإمارات لا تهتمان بالسودان بقدر اهتمامهما بالهيمنة على طول سواحل البحر الأحمر

ناقوس إدلب يقرع أبواب الحرب مجدداً.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو

أطباء بلا حدود.. الوضع مأساوي في اليمن ويجب توقف العدوان

النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار الكونغرس الأمريكي وقف الدعم للسعودية في حرب اليمن

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030

زعيم كوريا الشمالية يزيح الستار عن سلاح نوعي جديد

السودان وأزمة تقرير المصير

دراسة أمريكية: "ابن زايد" يتلاعب بـ "ابن سلمان" الجاهل!

تكليف نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

آل خليفة وتلفيق الاتهامات الباطلة.. التذّرع بحزب الله والحرس الثوري بعد قطر

رئيس وزراء باكستان: اسلام اباد تولي اهمية كبيرة الى علاقاتها مع طهران

عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور

العلاقات السعودية - العراقية والأهداف الخفية للسعودية

بعد انتهاء تحقيق مولر...من الذي انتصر ترامب أم الكونغرس؟

مبادرة السلام العربيةّ: "إكرام الميّت دفنه"!

هل تتمكن تغريدة ترامب من منح "الجولان" لـ"إسرائيل"؟

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

تطرف"ترامب".. إلى أين يمكن أن يوصل "إسرائيل"؟

أبعد من تل أبيب: هل تنهي صواريخ المقاومة صفقة القرن؟

موقع أمريكي: هل يمكن أن يؤدي اعتراف أمريكا بمرتفعات الجولان كجزء من "إسرائيل" إلى الحرب؟

صاروخ يجبر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي على اختصار زيارته إلى واشنطن

موقع أمريكي: أزمة إدارة ترامب تتعمق.. فما الذي يجري في بلاد العم سام

السلطنة وتبديد المخاوف الإسرائيلية.. من الذي يحتاج الطمأنة!

شروط نتنياهو الثلاثة والحاجة إلى اللاءات الثلاث!

واشنطن تحذّر تركيا من النتائج "المدمّرة" لأي عمل عسكري شمال شرقي سوريا

تونسيون يطالبون بمنح ابن سلمان دكتوراة في تشريح الجثث

لقاء سري جمع شقيق كوشنر بمحمد بن سلمان قبل الإطاحة بولي العهد السابق

اقتصاد السعودية ومعركته ضد الإفلاس

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

وباء الكوليرا يحصد أرواح اليمنيين.. هل كُتب على أبناء اليمن الموت أو القتل!

الإثنين 16 شعبان 1440
 
 
 
 
 
وباء الكوليرا يحصد أرواح اليمنيين.. هل كُتب على أبناء اليمن الموت أو القتل!

مواضيع ذات صلة

العدوان السعودي والصمت العالمي.. جريمة سعوان وانتشار مرض الكوليرا

منظمة حقوقية: ارتفاع أعداد الإصابات بالكوليرا جراء المعارك في الحديدة!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت العديد من المنظمات الدولية والمحلية بأن الموجة الرابعة من وباء الكوليرا اجتاحت الكثير من المناطق اليمنية مرة أخرى جرّاء الحصار الخانق الذي تفرضه دول تحالف العدوان السعودي على المنافذ الجوية والبحرية والبرية اليمنية.

وحول هذا السياق كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن معظم الأسر اليمنية عانت خلال السنوات الأربع الماضية الكثير من الأمراض جرّاء الحصار المُطبق عليهم من قِبل تحالف العدوان ومرتزقته، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء وانعدام الدواء في ظل إمعان دول العدوان والاستهتار بالأوضاع الإنسانية في اليمن ولهذا فلقد حمّلت العديد من المنظمات الدولية والمحلية دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي وتدهور الخدمات الصحية في العديد من المحافظات اليمنية، وأوضحت تلك المنظمات بأن استمرار العدوان بحصاره الجائر على الموانئ الجوية والبحرية والبرية اليمنية تسبب في تردي الأوضاع الصحية وزاد من معاناة المئات من المرضى اليمنيين جراء انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية، وزاد من انتشار مرض الكوليرا في العديد من المناطق والمحافظات اليمنية، ودعت إلى التحرك الجاد لإنقاذ المرضى من خلال السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية أو إخراج المرضى للعلاج في مستشفيات الخارج.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي عن زيادة انتشار وباء الكوليرا في عدد من المناطق اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية، ولفتت تلك المنظمة إلى أنه في وقتنا الحالي يشهد اليمن مرة أخرى زيادة حادة في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها، بينما استمر عدد الوفيات بالارتفاع وأضافت بأن حوالي ثُلث ضحايا الحالات التي تم التبليغ عنها هم أطفال دون سن الخامسة وكشفت هذه المنظمة عن خشيتها من أن تزداد عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا مع حلول موسم الأمطار باكراً هذا العام، ومع انهيار الخدمات الأساسية، بما فيها أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للاستخدام، وشبكات المياه بسبب الهجمات الوحشية التي شنتها طائرات العدوان السعودي على الكثير من المناطق وفرضه حصار خانق على جميع المنافذ اليمنية ومنع دون دخول الأدوية والمستلزمات الطيبة الضرورية لعلاج هذا النوع من الأوبئة.

وفي سياق متصل حذّرت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية قبل عدة أيام من عودة تفشي مرض الكوليرا على نطاق واسع في اليمن الغارق في نزاع مسلح، مع ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها هذا العام إلى نحو مئتي ألف، وذكرت "أوكسفام" أنه في الأسبوعين الأخيرين خاض الأطباء سباقاً مع الزمن من أجل علاج المرضى والتعامل مع الانتشار الجديد للكوليرا في اليمن.

وأضافت بأن السماح لهذا المرض بالانتشار في اليمن مرة أخرى سيتسبب في المزيد من الوفيات، الأمر الذي يعدّ وصمة عار على جبين الإنسانية.

ودعت "أوكسفام" المجتمع الدولي إلى اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن ترغم تحالف العدوان السعودي على فك الحصار الجائر على المنافذ اليمنية لكي يتم إيصال الأدوية الضرورية والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

من جهته أعلن "يوسف الحاضري" المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أن وباء الكوليرا أصاب أكثر من 82 ألف شخص منذ بداية عام 2019، في حين تم تسجيل وفاة 125 حالة بالوباء ذاته خلال الفترة ذاتها.

مضيفاً بأن الوضع الصحي أصبح كارثياً، والمستشفيات أصبحت مكتظة بالمصابين مع وجود عجز في الاستجابة العاجلة لتفشي المرض، بسبب ضعف الإمكانيات جراء استمرار العدوان السعودي والحصار المفروض على اليمن ولفت "الحاضري" إلى أن صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة أغلقت خلال الأسبوع المنصرم 24 منشأة غير ملتزمة بالشروط الصحية وذلك ضمن حملة لأمانة العاصمة للحدّ من انتشار وباء الكوليرا .

وفي سياق متصل، أعرب العديد من الخبراء والسياسيين والحقوقيين اليمنيين بأن أسباب انتشار وباء الكوليرا مرة أخرى في عدد من المناطق والمحافظات اليمنية يرجع إلى أولاً: استهداف طيران العدوان السعودي المنشآت الصحية في عدد من المناطق اليمنية، ثانياً: قيام حكومة "هادي" القابعة في فنادق الرياض بقطع رواتب عمّال النظافة ما أدّى إلى حدوث أزمة تكدّس النفايات في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، ثالثاً: الحصار الجائر الذي فرضه تحالف العدوان السعودي على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما تسبب في نقص الأدوية والكادر الطبي.

وفي السياق نفسه، أعلنوا بأنهم يدينون هذا الصلف والتكبر غير المبرر من قبل دول العدوان ومرتزقتهم، الذين لا يتورّعون عن استخدام أي أسلوب للتضييق على هذا الشعب دون أن يأبه للقوانين الدولية والإنسانية والأمم المتحدة ومنظماتها، وقالوا بأنهم يحمّلون هذه الدول ولجنتها في عدن كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عمّا سيؤول إليه الوضع الإنساني والصحي جراء استمرار احتجاز السفن ومنع وصولها للميناء.

وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية للاضطلاع بكامل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني منذ اكثر من 4 أعوام من قتل مباشر عبر الطائرات والصواريخ والمدافع والدبابات والقنابل المحرّمة ومن قتل غير مباشر عبر الحصار الخانق وقطع الرواتب ونشر الأوبئة وتدمير البنية التحتية التي تساهم في انتشار هذه الأوبئة خاصة في ظل عجز الأمم المتحدة عن القيام بمسؤولياتها .

وفي الختام، أربعة عشر مليون يمني يحتاجون للرعاية الصحية وذلك لأن الوضع الصحي ازداد صعوبة، وفي كل مستشفى ومركز صحي هناك مئات المرضى ينتظرون أسرّة للرقود عليها حتى باتوا يتلقون علاجهم في سائر مرافق المستشفى وتحت الخيام، لكن الأطباء هنا يقولون بأنها لا تكفي مقارنة بما آلت اليه الأوضاع الصحية في وقتنا الحالي، كما حذرت الأمم المتحدة من أن السكان في البلاد على وشك التعرّض لمجاعة إنسانية كبيرة بسبب العدوان والحصار.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

وباء الكوليرا حصار عدوان وفاة مرضى كارثة انسانية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة