روحاني: لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات مع باكستان

الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، لن نسمح للآخرين بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات الاخوية بين ايران و باكستان.

وخلال الاجتماع الإيراني الباكستاني الثنائي في طهران أشار الرئيس حسن روحاني الى ان مرحلة جديدة من العلاقات قد بدأت بين طهران واسلام آباد، قائلاً: إن البلدين يتفقان في تعزيز العلاقات في جميع المجالات والتعاون والتنسيق خاصة في محاربة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت الرئيس روحاني إلى أن أمريكا سببت خسائر كبيرة للاقتصاد والأمن الإقليمي، قائلاً: في ظل الظروف الراهنة يجب على دول المنطقة اتخاذ القرار بشكل مستقل ومباشر وفقاً لمصالحها.

كذلك اعتبر روحاني الإجراء الأمريكي في إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني وإعلان الجولان كجزء من الكيان الصهيوني واعتبار حرس الثورة الاسلامية كمنظمة إرهابية والانسحاب من الاتفاق النووي والمواقف التي اتخذتها أمريكا ضد باكستان فيما يخص الإرهاب هي من أبرز الإجراءات الأمريكية الخطيرة خلال الأشهر الأخيرة.

كما أكد الرئيس الإيراني على التعاون الإيراني الباكستاني في محاربة الإرهاب، قائلاً: ينبغي أن يكون مستوى هذا التعاون بشكل يدرك به الإرهابيون أن البلدين عازمان على محاربتهم بشكل حازم.