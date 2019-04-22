الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي بالحديدة

الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية طائرة تجسس لقوى العدوان السعودي في منطقة كيلو16 بمحافظة الحديدة مساء أمس.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصادر عسكرية قولها إن “الجيش واللجان الشعبية يمارسون أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة خروقات قوى العدوان المتعددة لاتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة”.
وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية أسقطوا صباح أمس طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي قبالة منطقة نجران.
إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن قوات العدوان قصفت الليلة الماضية بعشرة صواريخ كاتيوشا جنوب قرية محل الشيخ بمنطقة كيلو16 فيما فتح مرتزقته النار على مطار الحديدة .