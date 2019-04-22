رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي

الوقت- استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، بمراسم رسمية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مجمع سعد اباد الثقافي .

وبدات مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني للبلدين ومن ثم استعرض رئيس الورزاء الباكستاني حرس الشرف .

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الباكستاني مباحثات مع المسؤولين الايرانيين في مختلف القضايا الأمنية والاقليمية والاقتصادية کمکافحة الارهاب وتعزيز الأمن والاستقرار عند الحدود المشترکة.

يشار الى ان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وصل الی طهران في إطار زيارة هي الاولى له إلى ايران منذ توليه منصبه، وكان عمران خان قد زار والوفد المرافق له في وقت سابق مدينة مشهد المقدسة.

ويرافق عمران خان في هذه الزيارة كل من وزير الاقتصاد والمالية اسد عمر، والوزيرة الاتحادية لحقوق الانسان شيرين مزاري، والوزيرة الاتحادية للحكومة الباكستانية لدى الشؤون التنسيقية للولايات فهميدة ميرزا، والوزير الاتحادي للحكومة في الشؤون البحرية حيدر زيدي، والمستشار الأعلی لرئيس الوزراء الباکستاني في شؤون الباکستانيين المغتربين، وعبدالرزاق داود المستشار الأعلی لرئيس الوزراء الباکستاني في الشؤون التجارية والصناعية .