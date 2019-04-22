قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن مواصلة الاعتصام

الوقت- اعلنت "قوى الحرية والتغيير" في السودان إن المجلس العسكري الانتقالي امتداد للنظام السابق معلنة استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري ولدينا تحفظات عليها.. هذه اللجنة تسيطر عليها بقايا النظام السابق.. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات الأسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها".

كما أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير التصعيد في الشارع ضد المجلس العسكري، مشددا على أنه "لن يتنازل عن تشكيل سلطة انتقالية متوافق عليها".

وفي سياق متصل قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في حوار بثه التلفزيون الرسمي امس الاحد إن المجلس مكمل للانتفاضة والثورة في السودان مؤكدا أن ما حدث ليس انقلابا، وأضاف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن المجلس العسكري الانتقالي ملتزم بتسليم السلطة للشعب.