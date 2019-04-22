مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غربي جازان

الوقت- اعلنت القوات الیمنیة إطلاق صاروخ بالستي باتجاه معسكر تابع للجيش السعودي غربي جازان، ومقتل ضباط سعوديين. وذلك بعد ساعات من اعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة للتحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وقالت المتحدث باسم الجيش اليمني يحيى سريع قوله إن تسعة ضباط سعوديين قتلوا وجرح العشرات إثر استهداف معسكرهم غربي منطقة الطوال بجازان. وذكر سريع أنه تم استهداف المعسكر بصاروخ بالستي من طراز "بدر أف".

من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" أن أفراد "الجيش واللجان الشعبية" أسقطوا طائرة استطلاع تجسسية تابعة للتحالف السعودي الإماراتي في وادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة، قبالة نجران السعودية المحاذية لحدود اليمن.

وأضافت القناة أن هذا يأتي بعد يومين من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ" تابعة لقوى التحالف في أجواء محافظة صعدة، بينما لم يصدر أي تعقيب من جانب التحالف.

يأتي ذلك بعد إعلان وسائل إعلام سعودية عن مقتل جنديين سعوديين في اشتباكات مع الحوثيين في نجران، وأن طائرات التحالف استهدفت معسكرا يضم طائرات مسيّرة قرب القصر الرئاسي بصنعاء.