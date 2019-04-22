ارتفاع ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة

الوقت- أعلن المتحدث باسم الشرطة السريلانكية اليوم الاثنين ارتفاع ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق البلاد صباح أمس الأحد بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح إلى 290 شخصا.

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي، فيما ألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.

وفي سياق التحقيقات عن منفذي الهجوم الدموي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، احتجزت الشرطة 24 شخصا فيما يتعلق بهجوم أمس، وفق ما نقلته القناة الأولى من الأخبار التلفزيونية عن ممثل للشرطة.

وأوضح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ أن الشرطة ستصدر بيانا حول الأشخاص المسؤولين عن الهجوم بعد إتمام التحقيقات، لافتا إلى أنه وبناء على المعلومات التي وردته فإن منفذي الهجوم من السكان المحليين.

كما أضاف ويكرمسينغ أن السلطات ستحقق في ما إذا كان منفذو الهجوم تلقوا مساعدة من الخارج أم لا.

بالمقابل قال مصدر في الشرطة أن الموقوفين المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة متطرفة، دون أن يكشف عن اسمها.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلا كان بداخله عدد من المشتبه بهم.

وفي سياق متصل، فككت الشرطة عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي، وفق ما أعلنته الشرطة فجر اليوم الاثنين.

وقال مصدر في الشرطة إن العبوة الناسفة هي قنبلة "منزلية الصنع" عبارة عن "أنبوب وضعت بداخله متفجرات"، وقد تم العثور عليها على الطريق المؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله.

بدورها حذرت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، من وجود مخططات إرهابية لشن مزيد من الهجمات في سريلانكا تستهدف مناطق سياحية ومراكز التسوق والنقل.