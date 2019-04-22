صحیفة بريطانية: هكذا فشل المخطط الامريكي في سوريا والعراق

الوقت- قالت صحيفة "ون بريتش" البريطانية بقلم الكاتب "توني كارتالوتشي" أن الحرب بالوكالة التي شنتها الولايات المتحدة ضد سوريا ، والتي بدأت في عام 2011 وتصاعد ما يسمى "الربيع العربي" انتهت بهزيمة واشنطن المطلقة.

وتابعت الصحيفة بالقول: أن بريت موريغجورك "المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف العالمي لمواجهة دولة العراق الإسلامية والشام"، عن أسفه لهزيمة أمريكا في سوريا في صفحات الشؤون الخارجية وهو استقال احتجاجًا على خطط مزعومة لانسحاب أمريكي من احتلالها غير الشرعي لشرق سوريا.

وقالت الصحيفة أنه وبعد مكالمة هاتفية مع نظيره التركي ، رجب طيب أردوغان ، أصدر ترامب أمراً مفاجئًا بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا ، على ما يبدو دون النظر في العواقب، قام ترامب منذ ذلك الحين بتعديل هذا الأمر، حيث يتمثل القرار الجديد في بقاء حوالي 200 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا وعلى بقاء 200 آخرين في التنف ، وهي قاعدة معزولة في جنوب شرق البلاد.

وتابعت الصحيفة بالقول أنه ومع ذلك ، إذا كان "داعش" يمثل تهديدًا ليس فقط للولايات المتحدة ، بل لجميع شركاء الائتلاف - وخاصة دول أوروبا الغربية. لماذا لم يرسلوا قواتهم بشغف إلى التحالف إذا كان داعش يمثل تهديدًا حقيقيًا لأمنهم في الوطن؟ ولماذا ستسحب الولايات المتحدة أي قوات في المقام الأول إذا كان هذا صحيحًا؟ الجواب بسيط للغاية - كان داعش من صنع الغرب – اي انه أداة مصممة بشكل صريح للمساعدة في "عزل" الحكومة السورية وتنفيذ العمليات العسكرية والإرهابية التي لم تتمكن الولايات المتحدة وشركاؤها من القيام بها بشكل كبير، وكانت مذكرة وكالة الاستخبارات الأمريكية للدفاع (DIA) التي تم تسريبها في عام 2012 قد كشفت عن نية الولايات المتحدة وحلفائها لإنشاء ما أسماه "الإمارة السلفية" في شرق سوريا.

وتابعت الصحيفة: في حالة انهيار الموقف ، هناك إمكانية لإقامة إمارة سلفية معلنة أو غير معلنة في شرق سوريا (الحسكة ودير الزور) ، وهذا هو بالضبط ما تريده القوى الداعمة للمعارضة ، من أجل عزل النظام السوري .

وقالت الصحيفة أنه وفقط من خلال تدخل روسيا في عام 2015 تم نقض الخطط الأمريكية وتجميد حربها العلنية ضد سوريا في حالة من الجمود. لقد حاول ماكغورك وغيره في جميع أنحاء المؤسسة الغربية تقسيم ما هو أساسًا إخفاقاتهم الجماعية عن طريق ربطهم حصريًا بكل من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. سواء احتفظ الرئيس ترامب بقوات في شرق سوريا أم لا ، فلن يتغير شيء أو ينقلب على الهزيمة الاستراتيجية والجيوسياسية المهمة التي عانت منها واشنطن. وبدلاً من ذلك ، فإن مستويات القوات وعمليات الانتشار في سوريا وحدها ، بل في العراق المجاور ، تعمل على المساهمة في المرحلة التالية من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط - إفساد المصالحة وإعادة الإعمار. إن هذه الحلقة الأخيرة من التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط - محاربة الإرهابيين الذين أنشأتهم ونشرتهم عمداً على وجه التحديد لتكون ذريعة - هي مثال على سياسة الولايات المتحدة الخارجية "المميتة والمحترقة".

وقالت الصحيفة أنه وخلال السنوات الأربع الفائتة ، فقد تنظيم الدولة الإسلامية تقريبًا جميع الأراضي التي سيطر عليها ذات مرة. قتل معظم قادته. في العراق ، عاد أربعة ملايين مدني إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش ، وهي نسبة عودة لا مثيل لها بعد أي صراع عنيف آخر حدث مؤخراً. في العام الماضي ، أجرى العراق انتخابات وطنية وافتتح حكومة جديدة بقيادة قادة أكفاء موالين للغرب ركزوا على زيادة توحيد البلاد. في سوريا ، قامت قوات سوريا الديمقراطية بتطهير داعش من ملاذاتها الإقليمية في شمال شرق البلاد ، وساعدت برامج الاستقرار التي تقودها الولايات المتحدة السوريين على العودة إلى ديارهم.

واختتمت الصحيفة بالقول أن العراقيون والسوريون ، وليس الأمريكيون ، يقومون بمعظم عمليات القتال. التحالف ، وليس واشنطن فقط ، يسدد مشروع القانون. وعلى عكس غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ، تتمتع هذه الحملة بدعم دولي ودولي واسع النطاق. بعبارة أخرى ، كانت حملة لتغيير النظام أعيد تصميمها تغطي كل من سوريا والعراق ، تهدف إلى اجتذاب الدعم المحلي والدولي باستخدام عدو مروع - ولكن هندسي مصطنع - لتدمير الدولتين والسماح للولايات المتحدة و "شركائها في التحالف" إعادة بناء المنطقة كما تريد.