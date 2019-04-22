المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن

الوقت- دعت المقاومة الجنوبية في اليمن جميع المكونات الجنوبية إلى الوقوف صفاً واحداً لرفض التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن.

وقال الشيخ ابو اسامة السعيدي، في منشور له، على حسابه بموقع فيس بوك إن قيادة وافراد مجلس احرار المقاومة يرفضون العبث بأمن واستقرار الجنوب، “في اشارة الى القوات الموالية للإمارات في عدن وأبين وشبوة وحضرموت، والقوات السعودية في المهرة”.

وأضاف السعيدي: لابد من الوقوف صفا واحدا “لنقول كلمة الفصل والقرار الحازم الذي لا رجعة فيه، والذي لابد ان يكون قرار كل الجنوبيين”.

وقبل عدة اشهر دعا رئيس المجلس الثوري الأعلى في جنوب اليمن حسن احمد باعوم، دعا قوات العدوان السعودي والاماراتي للتوقف عن زج أبناء الجنوب اليمني في معارك عبثية خاسرة تزيد من نزيف دم الشعب اليمني، مشدداً على ضرورة عدم القبول بأي قوات عسكرية غير جنوبية في أرض الجنوب إطلاقاً أيا كانت.

وكانت مدينة عدن وعدد من المناطق الجنوبية قد شهدت احتجاجات غاضبة على ممارسات التحالف السعودي الإماراتي وانتهاكاته بحق المواطنين في الجنوب.