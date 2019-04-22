المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 16 شعبان 1440

إخترنا لكم

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟ الوقت- إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي، تعد واشنطن المتضرّر الأكبر من الحضور الواسع للحشد الشعبي على الساحة العراقية، ولا شكّ أن استهداف واشنطن للحشد في العراق يتبربّع

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030 الوقت- أكد العديد من النشطاء المصريون في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إطلاق هاشتاق"لا لإصلاح الدستور"، معارضتهم على اجراء البرلمان تعديلات على الدستور المصري وتمديد رئاسة "عبد الفتاح السيسي".

موازين معقّدة تسيطر على مستقبل العلاقات بين موسكو والناتو والتدخلات الغربية ترسم ملامحها الوقت- ترى روسيا بأن تصرفات الناتو كالإنفاق العسكري المتزايد، والقيام بمناورات عسكرية في البحر الأسود والتوسع في إتجاه حدودها، تهدف إلى الحد من نفوذ موسكو، ولهذا فإن قادة الكرملين قاموا خلال الفترة القليلة الماضية بتعزيز اتفاقية شنغهاي لمواجهة توسع هذه المنظمة بالقرب من حدودها.

مسيرات العودة.. هل حققت ما كان يطمح إليه الفلسطينيون أم لا؟ الوقت- لقد قام أبناء الشعب الفلسطيني في عام 2018 بتقديم مسيرات العودة كفكرة للمشاركة في احتجاجات سلمية ضد الاحتلال الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعية من أجل استعادة حق النازحين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي احتلها الكيان الصهيوني في عام 1948.

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو الوقت- تتوالى المفاوضات الكورية الأمريكية فصولاً. فبعد أيام على وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بـ"الطاغية، نقلت وكالة الأنباء

أخبار

رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي

رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي

رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي

قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن مواصلة الاعتصام قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن مواصلة الاعتصام

مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غي جازان مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غي جازان

ارتفاع ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة ارتفاع ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة

المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن

ما حقيقة اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع مسؤول اسرائيلي؟ ما حقيقة اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع مسؤول اسرائيلي؟

اية الله خامنئي يعين قائدا جديدا لحرس الثورة الإسلامية خلفا للواء جعفري اية الله خامنئي يعين قائدا جديدا لحرس الثورة الإسلامية خلفا للواء جعفري

ولي العهد المنبوذ دوليا ينفق مليارات الدولارات على لوبيات الضغط لتمليع صورته ولي العهد المنبوذ دوليا ينفق مليارات الدولارات على لوبيات الضغط لتمليع صورته

النظام السعودي يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية النظام السعودي يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية

آلاف حالات الاغتصاب تجري في فنادق مكة المكرمة واعين الامن ساهرة على راحة الحاكم آلاف حالات الاغتصاب تجري في فنادق مكة المكرمة واعين الامن ساهرة على راحة الحاكم

ظريف: الإرهاب خطر عالمي لا دين له على العالم كله إدانته والتصدي له الوقت- وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإرهاب بأنه خطر عالمي ولا دين له، داعباً العالم كله لإدانته والتصدي له.

أوكرانيا تشهد اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الوقت- أفادت اللجنة الانتخابية المركزية في أوكرانيا بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد وصل بحلول الساعة 15:00 إلى 45,32%.

عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة الوقت- دخل رئيس الوزراء الباکستاني عمران خان قبل دقائق من مساء اليوم الأحد إلى مدينة مشهد المقدسة وهبطت الطائرة التي تقلّه في مطار الشهيد هاشمي نجاد بمشهد.

دبلوماسي إسرائيلي: لبنان يواجهنا براً وبحراً الوقت- قال السفير السفير الإسرائيليّ الأسبق يتسحاق لِڤانون، الأسبق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة أن لبنان يعيش مواجهة مع الكيان الإسرائيلي برّاً وبحراً، مشيراً إلى أن وزير الخارجيّة الأمريكيّ

اليمن: القوّة الصاروخيّة تستهدف معسكر في جيزان بصاروخ (بدر F) الوقت- اعلنت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم استهداف معسكري الاستقبال في جيزان بصاروخ باليستي من طراز بدرF.

السودان: المجلس العسكري يحيل كبار الضباط في جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد الوقت- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.

مناورات عسكرية إمارتية إسرائيلية مشتركة في اليونان الوقت- كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن سلاح الجوّ الاماراتي شارك في مناورات عسكرية مشتركة مع سلاح الجوّ الاسرائيلي في اليونان.

اشتباكات هي الأعنف في ليبيا.. وحكومة الوفاق تغلق مطار طرابلس الوقت- تتواصل الاشتباكات في ضواحي طرابلس بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في اشتباكات هي الأعنف منذ تجدد القتال بين الطرفين في أطراف العاصمة.

أكثر من 130 قتيلاً..سلسلة انفجارات تستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الوقت- وقعت ستة انفجارات استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في عاصمة سريلانكا ومحيطها، بحسب ما أفادت الشرطة الأحد.

عبد المهدي: فتوى الجهاد الكفائي انطلقت في اللحظة المناسبة ما بين الانهيار والانتصار الوقت- اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن فتوى الجهاد الكفائي شكّلت بداية الرد الحاسم في مواجهة داعش الإرهابي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اية الله خامنئي يعين قائدا جديدا لحرس الثورة الإسلامية خلفا للواء جعفري

ولي العهد المنبوذ دوليا ينفق مليارات الدولارات على لوبيات الضغط لتمليع صورته

النظام السعودي يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية

مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غي جازان

المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن

عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة

أوكرانيا تشهد اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن مواصلة الاعتصام

ظريف: الإرهاب خطر عالمي لا دين له على العالم كله إدانته والتصدي له

رئيس الوزراء الباكستاني في طهران لبحث التعاون الامني والاقتصادي

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

اشتباكات هي الأعنف في ليبيا.. وحكومة الوفاق تغلق مطار طرابلس

ما حقيقة اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع مسؤول اسرائيلي؟

آلاف حالات الاغتصاب تجري في فنادق مكة المكرمة واعين الامن ساهرة على راحة الحاكم

أكثر من 130 قتيلاً..سلسلة انفجارات تستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

دراسة أمريكية: "ابن زايد" يتلاعب بـ "ابن سلمان" الجاهل!

آل خليفة وتلفيق الاتهامات الباطلة.. التذّرع بحزب الله والحرس الثوري بعد قطر

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور

جيروزاليم بوست الإسرائيلية ترحب بكاتب سعودي جديد بشكل غير مسبوق!

الأجهزة الأمنية السعودية تعتدي على داعية معتقل

آخر تطورات أزمة النفط في سوريا وهذا هو السبب الحقيقي للأزمة

اتفاق جديد على إعادة الانتشار في الحديدة.. هل سيلتزم تحالف العدوان به أم إن الفشل سيكون من نصيبه ؟

السودان وأزمة تقرير المصير

اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لأهالي خوزستان من أعظم العبادات

اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس

ناقوس إدلب يقرع أبواب الحرب مجدداً.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

سلاح نوعي جديد للقوات اليمنية يدخل الخدمة الميدانية

النظام البحريني يسقط الجنسية عن 138 مواطناً لأسباب سياسية

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو

رسائل وأبعاد زيارة ظريف إلى دمشق

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

موقع أمريكي: هل يمكن أن يؤدي اعتراف أمريكا بمرتفعات الجولان كجزء من "إسرائيل" إلى الحرب؟

الأكراد والمصير المجهول في سوريا

هل تتمكن تغريدة ترامب من منح "الجولان" لـ"إسرائيل"؟

غلوبال ريسيرش: مرتفعات الجولان..هكذا يهدف ترامب إلى دعم نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية

الأهداف والنتائج المحتملة لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية

مبادرة السلام العربيةّ: "إكرام الميّت دفنه"!

خبير ايراني للوقت: العراق لن يخضع للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب و لم یقبل أن یکون أداة ضد أي طرف في المنطقة

السلطنة وتبديد المخاوف الإسرائيلية.. من الذي يحتاج الطمأنة!

الكونغرس الأمريكي يخيّر تركيا بين "F-35"الأمريكية ومنظومة "s-400" الروسية

روسيا: المسلحون بالتعاون مع عناصر استخباراتية غربية يتحضرون لهجوم كيميائي في إدلب

اقتصاد السعودية ومعركته ضد الإفلاس

تطرف"ترامب".. إلى أين يمكن أن يوصل "إسرائيل"؟

زيارة بومبيو إلى بيروت: هل عاد بخفّي حنين؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن

الإثنين 16 شعبان 1440
 
 
 
 
 
المقاومة الجنوبية تدعو لمقاومة التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن

مواضيع ذات صلة

المهرة اليمنية تؤرق المملكة وحلفاءها

بالفيديو ...مظاهرات حاشدة في محافظة المهرة اليمنية تنديداً بالاحتلال السعودي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- دعت المقاومة الجنوبية في اليمن جميع المكونات الجنوبية إلى الوقوف صفاً واحداً لرفض التواجد السعودي الإماراتي في جنوب اليمن.

وقال الشيخ ابو اسامة السعيدي، في منشور له، على حسابه بموقع فيس بوك إن قيادة وافراد مجلس احرار المقاومة يرفضون العبث بأمن واستقرار الجنوب، “في اشارة الى القوات الموالية للإمارات في عدن وأبين وشبوة وحضرموت، والقوات السعودية في المهرة”.

وأضاف السعيدي: لابد من الوقوف صفا واحدا “لنقول كلمة الفصل والقرار الحازم الذي لا رجعة فيه، والذي لابد ان يكون قرار كل الجنوبيين”.

وقبل عدة اشهر دعا رئيس المجلس الثوري الأعلى في جنوب اليمن حسن احمد باعوم، دعا قوات العدوان السعودي والاماراتي للتوقف عن زج أبناء الجنوب اليمني في معارك عبثية خاسرة تزيد من نزيف دم الشعب اليمني، مشدداً على ضرورة عدم القبول بأي قوات عسكرية غير جنوبية في أرض الجنوب إطلاقاً أيا كانت.

وكانت مدينة عدن وعدد من المناطق الجنوبية قد شهدت احتجاجات غاضبة على ممارسات التحالف السعودي الإماراتي وانتهاكاته بحق المواطنين في الجنوب.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليمن الجنوب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة