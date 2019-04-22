ما حقيقة اجتماع وزير الخارجية اللبناني مع مسؤول اسرائيلي؟

الوقت- نفت الخارجية اللبنانية ما نشره موقع "إيلاف" الاخباری السعودي عن عقد اجتماع في موسكو بين وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، ومسؤول من الكيان الصهيوني، حيث نفت الخبر وأكدت انه من نسج الخيال.

وبحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فأن الوزير باسيل قدم شكوى أمام النيابة العامة الاستثنائية في جبل لبنان، بواسطة وكيله القانوني، المحامي ماجد بويز، ضد صاحب موقع "ايلاف" الإخباري السعودي، بجرائم التحقير والقدح والذم.

وذكرت الوكالة أن نشر الموقع المذكور مقالا حول لقاء مزعوم بين باسيل ومسؤول "إسرائيلي" "ألحق ضررا كبيرا بسمعة المدعي ومكانته السياسية والاجتماعية لاتهامه بالاتصال والتواصل مع العدو الإسرائيلي".

وزعم موقع "إيلاف" السعودي، أن "باسيل التقى مسؤولا إسرائيليا عالي المستوى في موسكو وبحث معه مسألة الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين".

كما وتابع الموقع ان اللقاء دام نحو ساعتين برعاية روسية، وتباحث الجانبان في قضايا تهم البلدين، وحمل المسؤول "الإسرائيلي" باسيل رسالة إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، تفيد بأن جيش الاحتلال لا يرى لبنان عدوا لها، حسب زعمه.