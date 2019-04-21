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  الأحد 15 شعبان 1440

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أخبار

ظريف: الإرهاب خطر عالمي لا دين له على العالم كله إدانته والتصدي له

ظريف: الإرهاب خطر عالمي لا دين له على العالم كله إدانته والتصدي له

الوقت- وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإرهاب بأنه خطر عالمي ولا دين له، داعباً العالم كله لإدانته والتصدي له.

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أخبار

ظريف: الإرهاب خطر عالمي لا دين له على العالم كله إدانته والتصدي له

الأحد 15 شعبان 1440
 
 
 
 
 
ظريف: الإرهاب خطر عالمي لا دين له على العالم كله إدانته والتصدي له
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الوقت- وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإرهاب بأنه خطر عالمي ولا دين له، داعباً العالم كله لإدانته والتصدي له.

وكتب ظريف في تغریدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تویتر" بشأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت سريلانكا اليوم الأحد: إنني أشعر ببالغ الحزن والأسى إزاء الهجمات الإرهابية التي طالت المشاركين في مراسم العبادة في عيد الفصح، أتقدم بالتعزية والمواساة لحكومة وشعب سریلانكا الصديقة، دعاؤنا للضحايا ومشاطرتنا العزاء لأسرهم.

وتابع: إن الارهاب خطر عالمي ولا دين له حيث يتوجب على العالم كله إدانته والتصدي له.

وشهدت سریلانكا، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها اكثر من مئتي شخص وأصيب أكثر من 400 آخرين بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009.

كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.

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محمد جواد ظريف الإرهاب خطر عالمي الهجمات الإرهابية

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