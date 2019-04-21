أوكرانيا تشهد اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الوقت- أفادت اللجنة الانتخابية المركزية في أوكرانيا بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد وصل بحلول الساعة 15:00 إلى 45,32%.

كما يتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في هذا البلد الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والممثل الأوكراني عضو حزب "خادم الشعب"، فلاديمير زيلينسكي.

وتدل نتائج استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز التصويت (Exit poll) الذي أجرته شركة "New Image Marketing Group"، تدل على أن المرشح للرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي على 71,8% من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، على 28,2% من الأصوات.

كذلك تم نشر نتائج هذا الاستطلاع خارج أوكرانيا، إذ إن قانون البلاد يفرض حظراً على نشر المعلومات من هذا النوع قبل الساعة 20:00 مساء، أي قبل انتهاء عملية الاقتراع.

وحصل زيلينسكي في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي، على 30.24% من أصوات الناخبين، بينما حصل بوروشينكو على 15.95% من الأصوات فقط.