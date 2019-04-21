عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة

الوقت- دخل رئيس الوزراء الباکستاني عمران خان قبل دقائق من مساء اليوم الأحد إلى مدينة مشهد المقدسة وهبطت الطائرة التي تقلّه في مطار الشهيد هاشمي نجاد بمشهد.

حيث استقبله في مطار هاشمي نجاد والوفد المرافق له محافظ خراسان وعدد من المسؤولين بهذه المحافظة.

ويرافق عمران خان في هذه الزيارة كل من وزير الاقتصاد والمالية اسد عمر، والوزيرة الاتحادية لحقوق الانسان شيرين مزاري، والوزيرة الاتحادية للحكومة الباكستانية لدى الشؤون التنسيقية للولايات فهميدة ميرزا، والوزير الاتحادي للحكومة في الشؤون البحرية حيدر زيدي، والمستشار الأعلی لرئيس الوزراء الباکستاني في شؤون الباکستانيين المغتربين، وعبدالرزاق داود المستشار الأعلی لرئيس الوزراء الباکستاني في الشؤون التجارية والصناعية .