اليمن: القوّة الصاروخيّة تستهدف معسكر في جيزان بصاروخ (بدر F)

الوقت- اعلنت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم استهداف معسكر الاستقبال في جيزان بصاروخ باليستي من طراز بدرF.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية دكت تجمعات مرتزقة العدوان السعودي – الامريكي في معسكر الإستقبال غربي الطوال قبالة جيزان، محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفاً أعداداً من القتلى والجرحى في صفوف العدوان.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع كشف، الأسبوع المنصرم، عن نجاح القوة الصاروخية في صناعة وتطوير صاروخ بدر إف الذي يمثل نسخة من الصاروخ الروسي توشكا وبنفس المواصفات حيث يبلغ مداه 160 كم وينفجر على ارتفاع 20 متر وتنتشر الشظايا في شعاع 350 متر فيما يبلغ عدد الشظايا 14 ألف شظية.