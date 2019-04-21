مناورات عسكرية إمارتية إسرائيلية مشتركة في اليونان

الوقت- كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن سلاح الجوّ الاماراتي شارك في مناورات عسكرية مشتركة مع سلاح الجوّ الاسرائيلي في اليونان.

وأوضحت القناة العبرية أن طيّارون من الإمارات والكيان الإسرائيلي شاركوا جنباً إلى جنب في مناورة "Iniohos 2019" التي انتهت يوم 12 نيسان/ابريل الجاري، بحضور العديد من الدول كالولايات المتحدة وإيطاليا وقبرص في قاعدة "إندرافيدا" اليونانية.

وتساءل الصحفي نير ديفوري الذي أعد التقرير: "من كان يعتقد أنه سيأتي يوم ويتدرب الطيّارون الإماراتيون بجانب الطيارين الإسرائيليين؟". يشير ديفوري في تقريره إلى أنّه قابل جنرالاً إسرائيلياً أكد له أنّهم صافحوا وجلسوا مع الاماراتيين خلال المناورات العسكرية.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أنّه حاول التحدث مع الطيارين الإماراتيين، لكنهم رفضوا باعتبار أنّه "غير مسموح لهم التواصل مع وسائل الإعلام".

عار كبير

من جهته، وصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري اليوم الأحد، المناورة المشتركة بين قوّات إماراتية وإسرائيلية في اليونان بـ"العار الكبير".

وأضاف أبو زهري: "ما حصل تشجيع للصهاينة القتلة وطعنة كبيرة للأمة والشعب الفلسطيني".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها كل من الإمارات و"إسرائيل" في مناورات عكسرية جنباً إلى جنب. بحيث شارك الجانبان في مناورة "العلم الأحمر" التي استضافتها القوات الجويّة الأميركيّة في آب/أغسطس