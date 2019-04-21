اشتباكات هي الأعنف في ليبيا.. وحكومة الوفاق تغلق مطار طرابلس

الوقت- تتواصل الاشتباكات في ضواحي طرابلس بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في اشتباكات هي الأعنف منذ تجدد القتال بين الطرفين في أطراف العاصمة.

وقد ذكر الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن المطار الوحيد العامل في طرابلس قد أغلق حتى إشعار آخر بعد أنباء عن تعرض العاصمة لهجوم جوي.

إلى ذلك، أعلنت قوات السراج عن بدء هجوم مضاد في منطقة جنوب العاصمة فيما أعلنت قوات حفتر سيطرتها على أجزاء واسعة بمنطقة العزيزية جنوب طرابلس.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة حفتر أحمد المسماري إن القوات الموالية لحكومة الوفاق تستخدم مسلحين تابعين للقاعدة وداعش.

واتهم المسماري القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس بتنفيذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة.