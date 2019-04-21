أكثر من 130 قتيلاً..سلسلة انفجارات تستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

الوقت- وقعت ستة انفجارات استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في عاصمة سريلانكا ومحيطها، بحسب ما أفادت الشرطة الأحد.

وأوضحت الشرطة أن الانفجارات وقعت في عدة فنادق وكنيسة في كولومبو وكنيستين خارج العاصمة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة المئات، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة ومستشفيات استقبلت المصابين.

ووقع انفجاران في كنيسة سانت أنثوني بكولومبو وانفجار آخر كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو شمالي العاصمة.

وأصيب في كولومبو أكثر من 160 شخصا نقلوا إلى مستشفى كولومبو الوطني، بحسب ما أعلن أحد مسؤولي المستشفى.

وقتل شخص على الأقل في فندق "سينامون غراند هوتيل" القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق ما أوضح مسؤول في الفندق، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في مطعم.

وبالإضافة إلى كنيسة نيغومبو، استهدفت كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (شرق)، وقال مسؤول في المستشفى المحلي إن 300 شخص أصيبوا بجروح فيها.

وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1,2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.

ويشكل البوذيون 70% من سكان سريلانكا، إلى جانب 12% من الهندوس و10% من المسلمين و7% من المسيحيين.

غير أن بعض المسيحيين يواجهون عداء لدعمهم تحقيقات خارجية حول الجرائم التي يتهم البعض الجيش السريلانكي بارتكابها بحق التاميل خلال الحرب الأهلية التي انتهت عام 2009.

وأوقع النزاع الذي استمر بين 1972 و2009 ما بين 80 ومئة ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.