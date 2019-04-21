موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 15 شعبان 1440

إخترنا لكم

خطوة على طريق السادات؛ السيسي رئيساً حتى عام 2030

خطوة على طريق السادات؛ السيسي رئيساً حتى عام 2030 الوقت- أكد العديد من النشطاء المصريون في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إطلاق هاشتاق"لا لإصلاح الدستور"، معارضتهم على اجراء البرلمان تعديلات على الدستور المصري وتمديد رئاسة "عبد الفتاح السيسي".

موازين معقدة تسيطر على مستقبل العلاقات بين موسكو والناتو والتدخلات الغربية ترسم ملامحها الوقت- ترى روسيا بأن تصرفات الناتو كالإنفاق العسكري المتزايد، والقيام بمناورات عسكرية في البحر الأسود والتوسع في إتجاه حدودها، تهدف إلى الحد من نفوذ موسكو، ولهذا فإن قادة الكرملين قاموا خلال الفترة القليلة الماضية بتعزيز اتفاقية شنغهاي لمواجهة توسع هذه المنظمة بالقرب من حدودها.

مسيرات العودة.. هل حققت ما كان يطمح إليه الفلسطينيون أم لا؟ الوقت- لقد قام أبناء الشعب الفلسطيني في عام 2018 بتقديم مسيرات العودة كفكرة للمشاركة في احتجاجات سلمية ضد الاحتلال الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعية من أجل استعادة حق النازحين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي احتلها الكيان الصهيوني في عام 1948.

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو الوقت- تتوالى المفاوضات الكورية الأمريكية فصولاً. فبعد أيام على وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بـ"الطاغية، نقلت وكالة الأنباء

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور الوقت- إن المساعي الصينية للهيمنة على الشرايين التجارية الدولية، أصبحت كابوسا يؤرق قادة البيت الابيض ولهذا فلقد مارست واشنطن الكثير من الضغوطات على "تل أبيب" لتقليص شراكتها الاقتصادية مع الصين

أخبار

السودان: المجلس العسكري يحيل كبار الضباط في جهاز الأمن والمخابرات إلى لتقاعد

السودان: المجلس العسكري يحيل كبار الضباط في جهاز الأمن والمخابرات إلى لتقاعد

الوقت- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.

مناورات عسكرية إمارتية إسرائيلية مشتركة في اليونان الوقت- كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن سلاح الجوّ الاماراتي شارك في مناورات عسكرية مشتركة مع سلاح الجوّ الاسرائيلي في اليونان.

اشتباكات هي الأعنف في ليبيا.. وحكومة الوفاق تغلق مطار طرابلس الوقت- تتواصل الاشتباكات في ضواحي طرابلس بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في اشتباكات هي الأعنف منذ تجدد القتال بين الطرفين في أطراف العاصمة.

أكثر من 130 قتيل..سلسلة انفجارات تستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الوقت- وقعت ستة انفجارات استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في عاصمة سريلانكا ومحيطها، بحسب ما أفادت الشرطة الأحد.

عبد المهدي: فتوى الجهاد الكفائي انطلقت في اللحظة المناسبة ما بين الانهيار والانتصار الوقت- اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن فتوى الجهاد الكفائي شكّلت بداية الرد الحاسم في مواجهة داعش الإرهابي.

60 ألف شرطي فرنسي يواجهون السبت الأسود الوقت- تستعد فرنسا اليوم للسبت الـ23 على التوالي لاحتجاجات "السترات الصفراء" وسط تحذيرات من قبل وزير داخلية البلاد، كريستوف كاستانير، من اندلاع أعمال شغب في ذلك اليوم.

تخوّف إسرائيلي من قدرات حزب الله وعودة الجيش السوري الوقت- قال القائد السابق للجبهة الشمالية في جيش الاحتلال "يوئال ستريك" أن حزب الله عمل خلال الأعوام الماضية على مجابهته في الأمور الاستخباراتية، من خلال تطوير قدرات القرصنة للحزب، وتطوير الصوار

وزير الخارجية السوري: سوريا تنسّق بشكل دائم مع إيران الوقت- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن هناك تنسيقاً دائماً بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الجيش الإيراني يزيح الستار عن 6 منجزات دفاعية جديدة الوقت- أزاحت مؤسسة الابحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، اليوم السبت، الستار عن 6 منجزات دفاعية جديدة بحضور نائب القائد العام للقوات البرية للجيش الإيراني العميد نوذر نعمتي.

جندي أمريكي متورّط باقتحام سفارة كوريا الشمالية في مدريد الوقت- كشفت السلطات الأمريكية إن العسكري السابق الجندي بقوات مشاة البحرية ، كريستوفر آن، كان ضمن المجموعة التي اقتحمت سفارة كوريا الشمالية بالعاصمة الإسبانية مدريد في فبراير الماضي وسرقة معدات إلكترونية منها.

الاستخبارات الأمريكية تتّهم هواوي.. والأخيرة تردّ الوقت- كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، عن اتهامات ساقتها الاستخبارات الأمريكية شركة ضد "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات متمهةً الشكرة بتلقي تمويل من الجيش وأجهزة أمن الدولة الصينية،.

السودان: مظاهرات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين الوقت- تتواصل الاحتجاجات الشعبية في العاصمة السودانيّة الخرطوم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

تفاصيل جديدة حول شبكة التجسس الإماراتيّة في تركيا الوقت- نقلت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، مساء الجمعة، عن مسؤول تركي لم تسمه تفاصيل بشأن الشخصين المعتقلين بالتجسس لصالح الإمارات، اللذين تمت إحالتهما إلى القضاء رسميا.

وزیر الأمن الإیراني: كشفنا عن 290 عمیلاً للاستخبارات المركزیة الأمريكیة وزیر الأمن الإیراني: كشفنا عن 290 عمیلاً للاستخبارات المركزیة الأمريكیة

اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لأهالي خوزستان من أعظم العبادات اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لأهالي خوزستان من أعظم العبادات

النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

وزير الاقتصاد السوري يوضّح سبب أزمة النفط في بلاده وزير الاقتصاد السوري يوضّح سبب أزمة النفط في بلاده

جيش الاحتلال يغلق الضفة الغربية ومعابر غزة بذريعة عيد الفصح جيش الاحتلال يغلق الضفة الغربية ومعابر غزة بذريعة عيد الفصح

ولي العهد السعودي يعتقل حتى العلماء والأكاديميين والنشطاء المؤيدين له اكادمي سعودي: بن سلمان يعتقل حتى العلماء والأكاديميين والنشطاء المؤيدين له

ايران تتوصل الى اتفاق مع تركيا من التعاملات المالية ايران تتوصل الى اتفاق مع تركيا من التعاملات المالية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عبد المهدي: فتوى الجهاد الكفائي انطلقت في اللحظة المناسبة ما بين الانهيار والانتصار

اشتباكات هي الأعنف في ليبيا.. وحكومة الوفاق تغلق مطار طرابلس

مناورات عسكرية إمارتية إسرائيلية مشتركة في اليونان

السودان: المجلس العسكري يحيل كبار الضباط في جهاز الأمن والمخابرات إلى لتقاعد

أكثر من 130 قتيل..سلسلة انفجارات تستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

أطباء بلا حدود.. الوضع مأساوي في اليمن ويجب توقف العدوان

ناقوس إدلب يقرع أبواب الحرب مجدداً.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

الأجهزة الأمنية السعودية تعتدي على داعية معتقل

نظرية الأمن الإسرائيلية الجديدة: "الشعب" في خدمة الجيش!

اتفاق جديد على إعادة الانتشار في الحديدة.. هل سيلتزم تحالف العدوان به أم إن الفشل سيكون من نصيبه ؟

السودان وأزمة تقرير المصير

واشنطن بوست: إليكم معلومات جديدة حول صفقة القرن!

انتحار محاولة رئيس البيرو الأسبق

"إلهان عمر" مهددة بالقتل .. "ترامب" المحرّض الأول

"صرخات من سوريا" أم من "هوليوود"؟

ازالة صور رجب طيب اردوغان من اسطنبول بعد خسارة حزبه الانتخابات البلدية

الأزمات الدولية: على واشنطن مساعدة الرياض على الخروج من مستنقع اليمن

هيومن رايتس ووتش: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقوم بإصلاحات لا معنى لها

الجيش اليمني يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في تعز

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور

مبادرة السلام العربيةّ: "إكرام الميّت دفنه"!

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

موقع أمريكي: هل يمكن أن يؤدي اعتراف أمريكا بمرتفعات الجولان كجزء من "إسرائيل" إلى الحرب؟

هل حقق يوم الأرض ومسيرات العودة أهدافهما؟

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

تطرف"ترامب".. إلى أين يمكن أن يوصل "إسرائيل"؟

قمّة تونس: بين الشكل والمضمون!

تهريب السلاح: ماذا تريد الإمارات من العراق؟

انقسام محور "الاعتدال": محور التسوية ومحور التصفيّة

غلوبال ريسيرش: مرتفعات الجولان..هكذا يهدف ترامب إلى دعم نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية

أبعد من تل أبيب: هل تنهي صواريخ المقاومة صفقة القرن؟

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة استهدفت مدرسة في صنعاء

خبير ايراني للوقت: العراق لن يخضع للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب و لم یقبل أن یکون أداة ضد أي طرف في المنطقة

هل تتمكن تغريدة ترامب من منح "الجولان" لـ"إسرائيل"؟

الأدوات التي استخدمها نتنياهو للفوز

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

خطوة على طريق السادات؛ السيسي رئيساً حتى عام 2030

الأحد 15 شعبان 1440
 
 
 
 
 
خطوة على طريق السادات؛ السيسي رئيساً حتى عام 2030

مواضيع ذات صلة

السيسي تحت عباءة الدستور الجديد... هل يقود "ترميدورين"؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تمر الساحة المصرية في وقتنا الحالي بمنعطف تاريخي وعلى الرغم من مرور ثمان سنوات على الإطاحة بالدكتاتور "حسني مبارك"، إلا أنها الآن تدخل مرحلة جديدة من حكم الجيش للمرة الثانية على البلاد ومن المقرر أن يبدأ الرئيس المصري الحالي "عبد الفتاح السيسي"، الذي تولى زمام الامور في هذه الدولة العربية منذ عام 2014، حقبة جديدة من حكمه العسكري في مصر.

وحول هذا السياق، أفاده العديد من المصادر الاخبارية بأن البرلمان المصري وافق يوم الثلاثاء الماضي على اجرا تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس "السيسي" الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوا وأمتنع عضو واحد فقط عن التصويت ولفتت تلك المصادر إلى نظام "السيسي" يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان جراء قمع حكومته الخصوم السياسيين. ومن جهة أخرى، أعربت تلك المصادر بأن البرلمان المصري وافق على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم ووافق البرلمان أيضا على تعديل يمنح المرأة ربع مقاعد البرلمان.

اجراء تعديلات في السلطة بدلاً من اجراءها في المجالات المدنية والخدمية

تعرضت الحكومة المصرية عقب قيامها بقمع العديد من الاحتجاجات في الآونة الاخيرة، لإنتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وحول هذا السياق أعربت العديد من المصادر الاخبارية بأن العديد من منظمات حقوق الإنسان دعت حكومة "السيسي" إلى اجراء تعديلات في مجال حقوق الإنسان، لكن الحكومة المصرية غضت الطرف عن تلك المطالب وقامت باجراء تعديلات على الدستور تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس "السيسي" الحالية إلى ست سنوات.

وفي هذا الصدد، أعرب العديد من الخبراء السياسيين بأن هذه التعديلات ستعيد مصر مرة أخرى إلى عهد "حسني مبارك" و"أنور السادات"، وذلك لأن النظام الديمقراطي في هذا البلد سيبقى في أيدي الجيش ولن يطبق على أرض الواقع ولن يتمتع المصريين بالحرية التي كانوا يحلمون بها وهذا الامر يتعارض مع مطالب الثورة الشعبية المصرية التي بزغ فجرها وانطلقت في فبراير 2011 وعلى الرغم من أن الرئيس "السيسي" لم يتخذ حتى الان أي قرار رسمي يتعلق بهذا الامر، إلا أن الاحداث الميدانية والتقارير الاخبارية تؤكد بأن هذا الجنرال يريد التغلب على العقبات التي تقف أمام هذه الخطة التي ستمكنه من البقاء على كرسي الحكم مدى الحياة مثل الرئيس السابق "مبارك" وفي حالة تمت الموافقة النهائية على اجراء هذه التعديلات في الدستور المصري، فإن الرئيس "السيسي" سيتمتع بصلاحيات وسلطة أكبر مما كان يتمتع بها "مبارك"، ولهذا السبب يعارض العديد من السياسيين والمحللين، وحتى مؤيدي نظام "السيسي" في المؤسسات العسكرية والمدنية، الموافقة على هذه الخطة وهذه التعديلات.

"السيسي" على طريق "السادات"

لقد نص الدستور المصري، الذي تمت صياغته في عام 1971، على أن الرئيس لا يمكن أن يبقى في هذا المنصب بعد فترتين رئاسيتين مدت كلا منهما ست سنوات، لكن السادات قام باجراء تعديلات دستورية في عام 1980 للحفاظ على هذا الكرسي لنفسه مدى الحياة ولكن السادات لم يتمكن من الاستفادة من تلك التعديلات وذلك لأنه اغتيل، لكن خليفته، "حسني مبارك"، قام بالاستفادة من تلك التعديلات الدستورية وبقي في الحكم لخمسة فترات رئاسية، ولكنه تركها في النهاية بعد قيام ثورة شعبية في يناير 2011 وبعد قيام الثورة الشعبية في مصر تم الاتفاق على صياغة قانون جديد للبلاد، بحيث لا يمكن للرئيس أن يبقى في هذا المنصب إلا لفترتين رئاسيتين، كل منها لمدة أربع سنوات، ولكن قبل عدة أيام وافق البرلمان المصري على تغيير هذا الجزء من الدستور لضمان بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030. 

انتقادات ومخاوف في مصر

واجهت حكومة "السيسي" خلال الفترة الماضية العديد من الانتقادات من قبل المنظمات الدولية والقانونية بسبب حملات القمع التي تقوم بها ضد المعارضين السياسيين وبالمثل، وقبل عدة أسابيع عندما قام الرئيس المصري بزيارة واشنطن، حثت منظمة حقوق الانسان الكونغرس الامريكي على عدم إعطاء الضوء الأخضر لـ"السيسي" للقيام بتعديلات دستورية.

وحول هذا السياق، لفتت العديد من المصادر الاخبارية بأن العديد من الفنانين والخبراء والمحللين السياسيين المصريين وجهوا الكثير من الانتقادات لهذه التعديلات ووصفوها بأنها جائرة وهنا يقول الممثل المعروف "عمر واكد": "إذا تمت الموافقة النهائية على هذه التعديلات الدستورية فإن الدكتاتور الجديد سيعيدنا إلى القرون الوسطى " ومن جهته، انتقد "محمد البرادعي" الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومستشار الرئيس المصري، الإعلان الاولي للبرلمان المصري على بعض التعديلات الدستورية، وقال بأن هذه التعديلات التي أدخلت على الدستور باطلة.

وفي نهاية المطاف يمكن القول هنا بأنه في حالة تمت الموافقة النهائية على اجراء تعديلات دستورية على القانون المصري، فإنه ستتبقى خطوة واحدة فقط لتنفيذ هذه التعديلات، تتمثل في اجراء استفتاء شعبي للموافقة على تنفيذ هذه التعديلات الدستورية ومما لا شك فيه بأن المشاركة الشعبية ستكون قليلة وذلك لأن معظم أبناء الشعب المصري يرفضون هذه التعديلات جملة وتفصيلا. ومن المتوقع أن يكرر الجنرال "السيسي" أخطاء الرؤساء السابقين فيما يتعلق ببعض القضايا الإقليمية المهمة مثل قضية فلسطين والحرب اليمنية و ...، وعلى الرغم من أنه سيتمكن أن أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وسيتمكن من الحصول على دعم سعودي للدفع بخططه الداخلية، إلا انه بالتأكيد لن يتمكن من بناء قاعدة شعبية كبيرة له داخل البيت المصري وهذا الامر سوف يوجه له ضربة قوية في المستقبل القريب.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تعديلات دستورية القاهرة السيسي اعتراضات دكتاتور السادات مبارك

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة