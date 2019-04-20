موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 15 شعبان 1440

إخترنا لكم

خطوة على طريق السادات؛ السيسي رئيساً حتى عام 2030

خطوة على طريق السادات؛ السيسي رئيساً حتى عام 2030 الوقت- أكد العديد من النشطاء المصريون في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إطلاق هاشتاق"لا لإصلاح الدستور"، معارضتهم على اجراء البرلمان تعديلات على الدستور المصري وتمديد رئاسة "عبد الفتاح السيسي".

موازين معقدة تسيطر على مستقبل العلاقات بين موسكو والناتو والتدخلات الغربية ترسم ملامحها الوقت- ترى روسيا بأن تصرفات الناتو كالإنفاق العسكري المتزايد، والقيام بمناورات عسكرية في البحر الأسود والتوسع في إتجاه حدودها، تهدف إلى الحد من نفوذ موسكو، ولهذا فإن قادة الكرملين قاموا خلال الفترة القليلة الماضية بتعزيز اتفاقية شنغهاي لمواجهة توسع هذه المنظمة بالقرب من حدودها.

مسيرات العودة.. هل حققت ما كان يطمح إليه الفلسطينيون أم لا؟ الوقت- لقد قام أبناء الشعب الفلسطيني في عام 2018 بتقديم مسيرات العودة كفكرة للمشاركة في احتجاجات سلمية ضد الاحتلال الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعية من أجل استعادة حق النازحين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي احتلها الكيان الصهيوني في عام 1948.

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو الوقت- تتوالى المفاوضات الكورية الأمريكية فصولاً. فبعد أيام على وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بـ"الطاغية، نقلت وكالة الأنباء

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور الوقت- إن المساعي الصينية للهيمنة على الشرايين التجارية الدولية، أصبحت كابوسا يؤرق قادة البيت الابيض ولهذا فلقد مارست واشنطن الكثير من الضغوطات على "تل أبيب" لتقليص شراكتها الاقتصادية مع الصين

أخبار

السودان: المجلس العسكري يحيل كبار الضباط في جهاز الأمن والمخابرات إلى لتقاعد

السودان: المجلس العسكري يحيل كبار الضباط في جهاز الأمن والمخابرات إلى لتقاعد

الوقت- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.

مناورات عسكرية إمارتية إسرائيلية مشتركة في اليونان الوقت- كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن سلاح الجوّ الاماراتي شارك في مناورات عسكرية مشتركة مع سلاح الجوّ الاسرائيلي في اليونان.

اشتباكات هي الأعنف في ليبيا.. وحكومة الوفاق تغلق مطار طرابلس الوقت- تتواصل الاشتباكات في ضواحي طرابلس بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في اشتباكات هي الأعنف منذ تجدد القتال بين الطرفين في أطراف العاصمة.

أكثر من 130 قتيل..سلسلة انفجارات تستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الوقت- وقعت ستة انفجارات استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في عاصمة سريلانكا ومحيطها، بحسب ما أفادت الشرطة الأحد.

عبد المهدي: فتوى الجهاد الكفائي انطلقت في اللحظة المناسبة ما بين الانهيار والانتصار الوقت- اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن فتوى الجهاد الكفائي شكّلت بداية الرد الحاسم في مواجهة داعش الإرهابي.

60 ألف شرطي فرنسي يواجهون السبت الأسود الوقت- تستعد فرنسا اليوم للسبت الـ23 على التوالي لاحتجاجات "السترات الصفراء" وسط تحذيرات من قبل وزير داخلية البلاد، كريستوف كاستانير، من اندلاع أعمال شغب في ذلك اليوم.

تخوّف إسرائيلي من قدرات حزب الله وعودة الجيش السوري الوقت- قال القائد السابق للجبهة الشمالية في جيش الاحتلال "يوئال ستريك" أن حزب الله عمل خلال الأعوام الماضية على مجابهته في الأمور الاستخباراتية، من خلال تطوير قدرات القرصنة للحزب، وتطوير الصوار

وزير الخارجية السوري: سوريا تنسّق بشكل دائم مع إيران الوقت- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن هناك تنسيقاً دائماً بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الجيش الإيراني يزيح الستار عن 6 منجزات دفاعية جديدة الوقت- أزاحت مؤسسة الابحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، اليوم السبت، الستار عن 6 منجزات دفاعية جديدة بحضور نائب القائد العام للقوات البرية للجيش الإيراني العميد نوذر نعمتي.

جندي أمريكي متورّط باقتحام سفارة كوريا الشمالية في مدريد الوقت- كشفت السلطات الأمريكية إن العسكري السابق الجندي بقوات مشاة البحرية ، كريستوفر آن، كان ضمن المجموعة التي اقتحمت سفارة كوريا الشمالية بالعاصمة الإسبانية مدريد في فبراير الماضي وسرقة معدات إلكترونية منها.

الاستخبارات الأمريكية تتّهم هواوي.. والأخيرة تردّ الوقت- كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، عن اتهامات ساقتها الاستخبارات الأمريكية شركة ضد "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات متمهةً الشكرة بتلقي تمويل من الجيش وأجهزة أمن الدولة الصينية،.

السودان: مظاهرات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين الوقت- تتواصل الاحتجاجات الشعبية في العاصمة السودانيّة الخرطوم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

تفاصيل جديدة حول شبكة التجسس الإماراتيّة في تركيا الوقت- نقلت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، مساء الجمعة، عن مسؤول تركي لم تسمه تفاصيل بشأن الشخصين المعتقلين بالتجسس لصالح الإمارات، اللذين تمت إحالتهما إلى القضاء رسميا.

وزیر الأمن الإیراني: كشفنا عن 290 عمیلاً للاستخبارات المركزیة الأمريكیة وزیر الأمن الإیراني: كشفنا عن 290 عمیلاً للاستخبارات المركزیة الأمريكیة

اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لأهالي خوزستان من أعظم العبادات اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لأهالي خوزستان من أعظم العبادات

النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

وزير الاقتصاد السوري يوضّح سبب أزمة النفط في بلاده وزير الاقتصاد السوري يوضّح سبب أزمة النفط في بلاده

جيش الاحتلال يغلق الضفة الغربية ومعابر غزة بذريعة عيد الفصح جيش الاحتلال يغلق الضفة الغربية ومعابر غزة بذريعة عيد الفصح

ولي العهد السعودي يعتقل حتى العلماء والأكاديميين والنشطاء المؤيدين له اكادمي سعودي: بن سلمان يعتقل حتى العلماء والأكاديميين والنشطاء المؤيدين له

ايران تتوصل الى اتفاق مع تركيا من التعاملات المالية ايران تتوصل الى اتفاق مع تركيا من التعاملات المالية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عبد المهدي: فتوى الجهاد الكفائي انطلقت في اللحظة المناسبة ما بين الانهيار والانتصار

اشتباكات هي الأعنف في ليبيا.. وحكومة الوفاق تغلق مطار طرابلس

مناورات عسكرية إمارتية إسرائيلية مشتركة في اليونان

السودان: المجلس العسكري يحيل كبار الضباط في جهاز الأمن والمخابرات إلى لتقاعد

أكثر من 130 قتيل..سلسلة انفجارات تستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

أطباء بلا حدود.. الوضع مأساوي في اليمن ويجب توقف العدوان

ناقوس إدلب يقرع أبواب الحرب مجدداً.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

الأجهزة الأمنية السعودية تعتدي على داعية معتقل

نظرية الأمن الإسرائيلية الجديدة: "الشعب" في خدمة الجيش!

اتفاق جديد على إعادة الانتشار في الحديدة.. هل سيلتزم تحالف العدوان به أم إن الفشل سيكون من نصيبه ؟

السودان وأزمة تقرير المصير

واشنطن بوست: إليكم معلومات جديدة حول صفقة القرن!

انتحار محاولة رئيس البيرو الأسبق

"إلهان عمر" مهددة بالقتل .. "ترامب" المحرّض الأول

"صرخات من سوريا" أم من "هوليوود"؟

ازالة صور رجب طيب اردوغان من اسطنبول بعد خسارة حزبه الانتخابات البلدية

الأزمات الدولية: على واشنطن مساعدة الرياض على الخروج من مستنقع اليمن

هيومن رايتس ووتش: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقوم بإصلاحات لا معنى لها

الجيش اليمني يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في تعز

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور

مبادرة السلام العربيةّ: "إكرام الميّت دفنه"!

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

موقع أمريكي: هل يمكن أن يؤدي اعتراف أمريكا بمرتفعات الجولان كجزء من "إسرائيل" إلى الحرب؟

هل حقق يوم الأرض ومسيرات العودة أهدافهما؟

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

تطرف"ترامب".. إلى أين يمكن أن يوصل "إسرائيل"؟

قمّة تونس: بين الشكل والمضمون!

تهريب السلاح: ماذا تريد الإمارات من العراق؟

انقسام محور "الاعتدال": محور التسوية ومحور التصفيّة

غلوبال ريسيرش: مرتفعات الجولان..هكذا يهدف ترامب إلى دعم نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية

أبعد من تل أبيب: هل تنهي صواريخ المقاومة صفقة القرن؟

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة استهدفت مدرسة في صنعاء

خبير ايراني للوقت: العراق لن يخضع للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب و لم یقبل أن یکون أداة ضد أي طرف في المنطقة

هل تتمكن تغريدة ترامب من منح "الجولان" لـ"إسرائيل"؟

الأدوات التي استخدمها نتنياهو للفوز

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير
كل ما تريد معرفته عن مسيرات العودة.

مسيرات العودة.. هل حققت ما كان يطمح إليه الفلسطينيون أم لا؟

السبت 14 شعبان 1440
 
 
 
 
 
مسيرات العودة.. هل حققت ما كان يطمح إليه الفلسطينيون أم لا؟

مواضيع ذات صلة

مسيرة فلسطينية مليونية في غزة لإحياء الذكرى الأولى لمسيرات العودة الكبرى

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لقد اكتسبت مسيرات العودة الفلسطينية خلال الفترة الماضية مكانة عالية، وهذا الأمر جعل أبناء الشعب الفلسطيني يأخذون زمام المبادرة ويستعينون بهذه المبادرة وغيرها من الأفكار الخلّاقة، لتحقيق أهدافهم التي خرجوا من أجلها والمتمثلة برفع الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فرّت منها عائلاتهم أو أجبرت على تركها أثناء إعلان قيام "إسرائيل" عام 1948، ومن أجل تقييم نجاح مسيرات العودة وهل حققت جميع أهدافها، ينبغي النظر إلى النقاط التالية:

أولاً: معرفة الوقت الذي بدأت فيه مسيرات العودة

لقد رافق بداية مسيرات العودة عدد من المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية المهمة والتي من أبرزها:

1- زيادة الحصار المفروض على قطاع غزة وتأزّم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في هذه المنطقة.

2- إصرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وحكومته على الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".

3- إصرار حكومة أمريكا على فرض ما يسمى بـ"صفقة القرن" على الشعب الفلسطيني والدول العربية.

4- دخول عملية تطبيع العلاقات من قبل بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني مرحلة خطيرة.

5- تزامن بداية مسيرات العودة مع الذكرى الثانية والأربعين لمناسبة "يوم الأرض"، وانعقادها بعد 70 سنة من احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

ثانياً: أهداف مسيرات العودة

1- زيادة الضغط على الكيان الصهيوني والمجتمع الدولي لاستعادة حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

2. كسر الحصار القاسي على قطاع غزة ولفت اهتمام المجتمع الدولي إلى مخاطر استمرار هذا الحصار المفروض على هذه المنطقة.

3. إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الساحة الإقليمية والدولية والتأكيد بأنها تعتبر قضية أساسية للأمة العربية والإسلامية.

4. التأكيد على وفاء الفلسطينيين لأراضيهم والتزامهم بحماية حقهم في تحرير أراضيهم المحتلة.

5- تطوير استراتيجيات المقاومة الشعبية ونشرها كوسيلة فعّالة لمواجهة المؤامرة الموسومة بـ"صفقة القرن".

6- مواجهة مشاريع التطبيع مع النظام الصهيوني في العالم العربي وتعزيز المنبر الشعبي للشعوب العربية لرفض إقامة علاقات بين الأنظمة العربية والكيان الصهيوني.

ثالثًا: نتائج وآثار مسيرات العودة

أ: غزة وفلسطين:

لقد قللت مسيرات العودة من حدّة الحصار المفروض على قطاع غزة وأرغمت الصهاينة على الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار وفتح معبر "رفح" و"صلاح الدين" لفترة طويلة.

ب. الساحة الصهيونية

كان لمسيرات العودة تأثير عميق على الرأي العام الإسرائيلي، حيث زادت خلال الفترة الماضية من قلق المستوطنين القريبين من قطاع غزة.

ج: المستوى الإقليمي والدولي:

خاطبت مسيرات العودة العالم بلغتها الخاصة وعززت مكانة فلسطين على الساحة الإقليمية والدولية وأحيت مصداقيتها بعد إهمال طال انتظاره.

رابعا: العقبات والمؤشرات السلبية التي أعقبت هذه المسيرات

1- قمع قوي من قبل الاحتلال الصهيوني وتزايد تكاليف استمرار هذه المسيرات.

2- حدوث انقسام داخلي بين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية بسبب مواقفها السلبية حيال مسيرات العودة ومحاولتها عرقلة محاولات مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

3- وقوف حكومة أمريكا والرئيس "دونالد ترامب" إلى جانب المحتلين الإسرائيليين واليمين المتطرف الإسرائيلي.

4- ضعف ميزان التضامن العربي مع مسيرات العودة التي اقتصرت على ردود فعل قصيرة الأجل وسلبية.

5- حصر مسيرات العودة في إطار قطاع غزة وعدم السماح لها بالانتشار في أنحاء مختلفة من فلسطين.

6- ضعف الموقف الرسمي للدول العربية وبذلها للكثير من الجهود لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

خامساً: سيناريوهات مستقبل مسيرات العودة

السيناريو 1: استمرار مسيرات العودة بنهجها الحالي

يعتمد هذا السيناريو الواقعي على العملية المستمرة لإعادة المسيرات واستمرار المواجهات المباشرة بين المتظاهرين والكيان الصهيوني ومواقف الجانبين الإقليمي والدولي.

السيناريو 2: زيادة مستوى المسيرات وزيادة حدة المواجهات مع الصهاينة

يتطلب تحقيق هذا السيناريو مجموعة من الشروط التي يمكن ذكرها على النحو التالي:

1- زيادة الحصار المفروض على قطاع غزة.

2- فشل جهود مصر للتوسط لوقف إطلاق النار بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية.

3- زيادة ارتباك قادة الكيان الصهيوني نتيجة زيادة الضغوط على السياسة الداخلية.

4- استمرار جهود السلطة الفلسطينية لإفشال الوساطة المصرية.

5- زيادة الصعوبات أمام حملة الحكومة الأمريكية التي شنتها ضد هذه المسيرات ووقوفها في صف الكيان الصهيوني.

السيناريو 3: انهيار مسيرات العودة وتوقفها دون تحقيق إنجازات كبيرة

يتطلب تحقيق هذا السيناريو مجموعة من الشروط التي يمكن ذكرها على النحو التالي:

1- زيادة قمع الكيان الصهيوني للمظاهرات الاحتجاجية للنظام.

2- عدم قدرة منظمي هذه المسيرات حشد عدد كبير من الشعب الفلسطيني وذلك بسبب إحباطهم وإيمانهم بعدم فاعلية استمرار مثل هذه المسيرات.

3- الحدّ من الدور الذي تلعبه مصر كوسيط.

4- استمرار التغافل الرسمي العربي تجاه القضية الفلسطينية والاتجاه نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

السيناريو 4: الاتفاق السياسي ووقف إطلاق النار وإنهاء حصار غزة

يتطلب تحقيق هذا السيناريو مجموعة من الشروط التي يمكن ذكرها على النحو التالي:

1- نجاح مصر في التوصل إلى خطة يتفق عليها الجانبان.

2- نجاح مسيرات العودة في تشكيل أداة قوية تضغط على الإسرائيليين.

3- نجاح منظمي المسيرات بحشد أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

4- انكسار دور السلطة الفلسطينية التي تسعى إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار.

السيناريو الأفضل: بالنظر إلى حقائق السيناريوهات الأربعة ودراسة الوضع الحالي وظروف المنطقة، يمكننا توضيح ما يلي:

1- يوجد حافز كافٍ لمواصلة هذه المسيرات وبمشاركة كبيرة من الفلسطينيين.

2- يعتقد منظمو هذه المسيرات أن استمرار هذه العملية يمكن أن يكون له نتائج مهمة وسوف تحقق أهدافها.

3- يمكن أن يلعب موقف الجانب الإسرائيلي ومواقفه السياسية والميدانية في التعامل مع هذه المسيرات واستخدام العنف ضدها دوراً مهماً في الانتخابات الصهيونية المقبلة.

التوصيات:

أ: يجب الحفاظ على وحدة المواقف ومواصلة تنظيم مسيرات العودة ومنع الانقسامات السياسية والجغرافية.

ب: بذل الكثير من الجهود لتوسيع نطاق هذه المسيرات لتشمل اللاجئين في الضفة الغربية.

ج: العمل على زيادة دور التيارات السياسية التي يرعاها الفلسطينيون في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم الشعبي لمسيرات العودة.

د: استئناف الجهود في الأوساط الدولية للمطالبة بدعم المدنيين الفلسطينيين وإدانة الجرائم الإسرائيلية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مسيرات العودة غزة قمع الصهاينة مكاسب اهداف سيناريو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة