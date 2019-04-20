عبد المهدي: فتوى الجهاد الكفائي انطلقت في اللحظة المناسبة ما بين الانهيار والانتصار

الوقت- اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن فتوى الجهاد الكفائي شكّلت بداية الرد الحاسم في مواجهة داعش الإرهابي.

وفي بيان قال رئيس الوزراء العراقي: "أحيي نيابة عن نفسي والحكومة العراقية وشعبنا المجاهد لذكرى الموقف التاريخي الكبير لسماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني بإعلان فتوى الجهاد الكفائي التي انطلقت في اللحظة المناسبة ما بين الانهيار والانتصار"، مبيناً أن "تلك الفتوى التي سيخلدها التأريخ بحروف من ذهب، شكلت بداية الرد الحاسم ونقطة التحول المفصلية في مواجهة الهجمة الكبيرة لتنظيم داعش الإرهابي".

وتابع البيان: "إن الجموع المليونية من أبناء شعبنا الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي شكلت سداً منيعاً لحماية العراق الذي تعرّض حينذاك لتهديد وجودي، ووقفوا إلى جانب قواتهم البطلة من جميع الصنوف والتشكيلات في أكبر ملحمة للصمود والتضحية وتحقيق الانتصار الذي توحّد تحت رايته كل العراقيين".

وأضاف: "هذه الجموع رسمت موقفاً تأريخياً وطنياً وشرعياً وإنسانياً، وأنقذوا بلدهم والمنطقة والعالم من خطر إرهاب داعش"، محيياً "ارواح شهداء العراق والجرحى وكل مقاتل ومتطوع دفاعاً عن العراق، وعوائل الشهداء والجرحى".