وزير الخارجية السوري: سوريا تنسّق بشكل دائم مع إيران

الوقت- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن هناك تنسيقاً دائماً بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال الوزير المعلم في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن "سوريا تنسّق بشكل دائم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية" مبيناً أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق "جاءت بالوقت المناسب لطرح قضايا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية".

وبشأن الإجراء الأمريكي الأخير بوضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية أشار الوزير المعلم إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفقه لا بالقانون ولا بالجغرافيا ولا بأوضاع المنطقة ويتخذ قرارات لمصلحة "إسرائيل".

ونوه الوزير المعلم بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب مؤكداً أنها انتصار مشترك للشعب السوري والشعب الإيراني الشقيق وأن سوريا تتطلع دائماً إلى تحقيق مزيد من الانتصارات.