الجيش الإيراني يزيح الستار عن 6 منجزات دفاعية جديدة

الوقت- أزاحت مؤسسة الابحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، اليوم السبت، الستار عن 6 منجزات دفاعية جديدة بحضور نائب القائد العام للقوات البرية للجيش الإيراني العميد نوذر نعمتي.

كما أن هذه المنجزات التي أزيح الستار عنها، هي: الدوار المتعدد للقنابل الذكية وطائر القنص الشبكي والجهاز الذكي الارضي ومطياف بلازما الذري ومنظومة تحذير ليزرية تحمل على الكتف ومنظومة تحذير ليزرية تحمل على عربة.

كذلك جرى خلال هذه المراسم تسليم وحدات القوات البرية 6 أجهزة للتشويش "شاهد 97" المحمول، 50 مطلق شبكة القنص يوضع على بندقية "ج 3"، مدفع "23 ملم" يحمل على ناقلة جند "بي تي آر"، بطارية مدفع "155 ملم.