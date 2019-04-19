وزیر الأمن الإیراني: كشفنا عن 290 عمیلاً للاستخبارات المركزیة الأمريكیة

الوقت- كشف وزیر الامن الایراني محمود علوي، فی كلمة القاها قبل خطبة صلاة الجمعة فی طهران الیوم، بان الامن الایراني كشف عن 290 عمیلا للاستخبارات المركزیة الامريكیة ‘سي آي أي’ في مختلف الدول.

واضاف الوزير الايراني ان عملاء الـ ‘سي آي أي’ قد تم الكشف عنهم واعتقالهم حیث ادى هذا الامر الى انهيار الاتصال بین هذه الاستخبارات ومصادرها ما حدا بهم لتشكیل لجنة لدراسة هذا الفشل الذریع.

وشرح وزیر الامن الایراني اجراءات الوزارة الاستخباریة والامنیة قائلا، ان وزارة الامن غیرت استراتیجیتها من مكافحة التجسس الدفاعیة الى مكافحة التجسس الهجومیة وقد وجهت في مواجهة اجهزة الاستخبارات الاجنبیة والمعادیة ضربات قویة لها.

واشار الى حوار ‘یاهو نیوز’ مع 11 من الخبراء والمحللین الامنیین الامیركیین ومن ضمنهم اروین مك لو الذي وصف الكشف عن 290 عمیلا للاستخبارات الامیركیة بانه احدى الهزائم الاكثر كارثیة لامیركا بعد حادثة 11 سبتمبر.

واوضح وزیر الامن بان عملیة الكشف عن هؤلاء العملاء وصفها الامیركیون انفسهم بالفضیحة الاستخباریة واضاف، سنكشف قریبا عن تفاصیل لهذه الملحمة الاستخباریة في مواجهة الـ ‘سي آي أي’ عبر وسیلة الاعلام الوطنیة (الاذاعة والتلفزیون) وسائر وسائل الاعلام.