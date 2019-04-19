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  الجمعة 13 شعبان 1440

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أخبار

اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لاهالي خوزستان من اعظم العبادات

الجمعة 13 شعبان 1440
 
 
 
 
 
اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لاهالي خوزستان من اعظم العبادات

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الوقت- اكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني ان محافظة خوزستان الايرانية كانت بمثابة القلعة الحصينة للبلد في فترة الدفاع المقدس، معتبرة خدمة اهالي هذه المننطقة التي تعرضت للسيول من اعظم العبادات.

واعتبر اللواء سليماني في مقابلة اجرتها معه قناة العالم الاخبارية ان اية خدمة يقدمها المرء لاهالي هذه المنطقة هو قليل بحقهم مشددا، نحن مقصرون ازاء هؤلاء الناس هؤلاء الذين ضحوا في فترة الدفاع المقدس وحملوا على ظهورهم اعباء هذه المسؤولية العظيمة.

ولفت اللواء سليماني الى ان هؤلاء الناس لديهم مشاكل وهي ناجمة عن السيل وكذلك تعرضوا في فترات الى قلة اهتمام ولذا يتوجب علينا تقديم الخدمة اليهم.

كما وصف اللواء سليماني تقديم الخدمة لاهالي خوزستان بانها من اعظم العبادات وان من يقدم الخدمة وخاصة من الجهات الحكومية لهؤلاء الناس يؤدون اكبر عبادة وذلك ان هؤلاء الناس كانوا بمثابة القلعة الحصينة للبلد والاوفى شريحة في المجتمع.

واضاف قاسم سليماني ان المرء يقف خجلا امام هؤلاء الناس ويجب عليه ان يقبل اياديهم واقدامهم بل هذا الامر هو لاشيء امام تضحياتهم الكبيرة، لافتا الى ان الشعب الايراني صنع ملحمة من خلال نزوله الى الساحة وحاول ابراز عواطفه الجياشة تجاه هؤلاء الناس وهذا اقل ما يمكن ان يفعله المرء.

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خوزستان العبادات

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