النظام السعودي يسجن اعلامي مشهور 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

الوقت- افادت أنباء بعقد جلسة محاكمة سريّة للإعلامي السعودي والمذيع السابق بقناة “الجزيرة” علي الظفيري، والنّطق بالحكم عليه فيها.

وقال ناشطون إنه تم الحكم على “الظفيري” خلال محاكمة سرية في سجن “عليشة” التابع للمباحث، بالسجن 5 سنوات، ومنع من السفر عشر سنوات، في اتهامه بما يسمى “التخابر مع قطر”.

كما أشارت الأنباء الى أنه تمت مصادرة أموال “الظفيري” بالإضافة أخذ التعهد على عائلته بعدم الخوض في موضوعه لأي جهة إعلامية وتم تهديدهم بان اجهزتهم تحت المراقبة.

وكان الظفيري اعلن قبل عامين تقريبا وبشكل مفاجئ استقالته من قناة "الجزيرة" من خلال تغريدة على التويتر رغم أنقناة الجزيرة قالت أن الظفيري لم يتقدم بأي استقالة رسمية منها، وانه كان في زيارة الى بلاده وجرى اعتقاله أو الاقامة الجبرية.

وتحدثت مصادر عن ان الظفيري بعد أسبوعين تقريبا من قطع المملكة ودول أخرى للعلاقات مع قطر وفرض الحصار عليها اجبر على الاستقالة وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” حينها:” طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

وانضم الظفيري إلى طاقم "الجزيرة" في العام 2004، قدم خلالها عدة برامج، أبرزها "في العمق".

يشار إلى أن علي الظفيري (43 عاما) عمل في التلفزيون السعودي لمدة خمس سنوات، قبل أن يلتحق بالجزيرة.