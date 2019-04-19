ولي العهد السعودي يعتقل حتى العلماء والأكاديميين والنشطاء المؤيدين له

الوقت- اكد الأكاديمي السعودي، سعيد بن ناصر الغامدي، ان النظام السعودي يلفق التهم لكل رموز الاصلاح والمطالبين بالحقوق الشرعية في البلاد، مؤكدا ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتقل عدداً من الدعاة والعلماء والأكاديميين والنشطاء المؤيدين له.

وأوضح الغامدي في تغريدة على حسابه بتويتر" أن عدداً من رموز بلادنا من ذوي الرأي والإصلاح والمطالبة بالحقوق المشروعة سجناء.. ومن حق أهلنا وذوي النخوة والشهامة أن يشاركوا ويقولوا عن كل سجين مظلوم مقهور: لماذا سجن وسيبقى #سجينا_حتى_متى ألا وإنه على الباغي تدور الدوائر".

وتابع الغامدي في تغريدة ثانية: "سجناء الرأي والتعبير في بلدنا لم يكونوا معارضة للحكم، ومع ذلك سجنوا، ثم تم تلفيق تهم سخيفة ضدهم". حد قوله

وأوضح أن تلك التهم تمثلت في (عدم الدعاء لولي الأمر بما يكفي، وتأليف كتاب سيادة الأمة، ونقد دعم الحوثيين حتى قبيل وصولهم صنعاء، والدعوة لــ (حسم) قضايا الحقوق الشرعية، والإكثار من الخطب عن فلسطين).

وأضاف الغامدي في تغريدة ثالثة مهاجماً ابن زايد و ابن سلمان السيسي قائلاً: "تحالف الشر بقيادة #شيطان_العرب و[تلميذه] و[فأر الرز] يعزّز بعضهم لبعض في الظلم والاعتقالات والاحكام الجائرة ذلك لأنه(تشابهت قلوبهم)خبثا وجورا وفسادا وما وعود بعضهم لبعض إلا كما قال الله تعالى: (بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا)

وحذر الغامدي من هلاك المملكة بسبب تحكم السفهاء بها مورداً حديثا نبوياً شريفاً:" #السياسة_في_الإسلام في صحيح البخاري - باب: قول النبي (هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) والمقصود التحذير من حكم الغلمان والتنفير من تحكم السفهاء ولو كانوا كهولا، واتخاذ الأعمال الموجبة لتجنب هذا الهلاك وأسبابه.

ويشن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بين الوقت والاخر حملة اعتقالات تطال الناشطين الحقوقيين والدعاة واي صوت يدعو الى الاصلاح ويطالب بابسط الحقوق الاساسية.