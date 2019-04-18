ايران تتوصل الى اتفاق مع تركيا من التعاملات المالية

الوقت- أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، عن التوصل الى اتفاق مع تركيا على متابعة انشاء آلية للتعاملات المالية بین البلدین تماثل آلية “اينستكس” مع أوروبا.

وأوضح ظريف في تصريح للصحفيين في أنقرة في ختام زيارته الى تركيا، بأن الجانبين سيتابعان 5 مواضيع تشمل التعرفة التفضيلية والطاقة و الامور المصرفية والافادة من النقد المشترك وايجاد آلية تماثل اينستكس.

وأضاف ظريف: تقرر ايلاء متابعة خاصة لهذه المواضيع من قبلي ووزير الخارجية التركي. وأردف أن مسؤولي اللجان المشتركة التركية الايرانية بدورهم سيتابعون هذه المواضيع.

وقبل ايام طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين من واشنطن تمديد الإعفاء الذي منحته لها من التقيد بالعقوبات المفروضة على إيران، بما يسمح لأنقرة الاستمرار في استيراد النفط الإيراني.

وفرض الرئيس الأمريكي على ايران عقوبات اقتصادية بعد انسحابه من الاتفاق النووي رغم التزام إيران به كما منحت واشنطن إعفاءات لمدة ستة أشهر لثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا ينتهى أجلها في 2 مايو.