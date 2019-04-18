الأجهزة الأمنية السعودية تعتدي على داعية معتقل

الوقت- كشف "معتقلي الرأي"، المعني باوضاع المعتقلين السياسيين في السعودية إن الأجهزة الأمنية السعودية، اعتدت على داعية معتقل، من المفترض أن يتم الإفراج عنه، بعد انتهاء محكوميته.

وأوضح الحساب أن الداعية سليمان العلوان، الذي أنهى محكوميته بالسجن 15 سنة، منذ كانون الأول/ ديسبمر الماضي، أصيب بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه، نتيجة قيام بعض عناصر المباحث بضربه وركله بقسوة.

وأضاف "معتقلي الرأي"، أن العلوان تعرض خلال الأيام الماضية، للإهانات اللفظية، والشتائم، بشكل متكرر.

واعتقل العلوان عام 2004، وحُكم عليه عام 2013 بالسجن تسع سنوات؛ على خلفية اتهامه بغسل الأموال، وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في العراق إبان الاحتلال الأمريكي عام 2003، بالإضافة إلى الحكم عليه بست سنوات أخرى؛ لاتهامه بزيارة أهالي المعتقلين، وتنظيم دروس غير مصرح بها في منزله.

وأفرجت السلطات السعودية بشكل مؤقت عن العلوان عام 2013، وتمكن حينها من تأدية فريضة الحج، قبل أن يعاد إلى السجن.