ازالة صور رجب طيب اردوغان من اسطنبول بعد خسارة حزبه الانتخابات البلدية

الوقت- نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عمالا أتراكا في مدينة إسطنبول يزيلون لافتات "حزب العدالة والتنمية" من شوارع المدينة.

وتظهر في هذه اللافتات صورة رئيس حزب العدالة والتنمية، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وإلى جانبه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم والذي خسر الانتخابات بفارق ضئيل أمام مرشح حزب المعارضة التركية.

وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وما سبقه من أحزاب إسلامية هيمنة استمرت 25 عاما على أنقرة. لكن من شأن تكبد الحزب الحاكم لهزيمة في إسطنبول أن يشكل ضربة أقوى للرئيس أردوغان الذي يتصدر المشهد السياسي في تركيا بانتصارات انتخابية متكررة على مدى نحو 155 عاما.

مُني الحزب الحاكم بزعامة أردوغان بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفا و500 عضو مجلس بلدية.