رئيس وزراء باكستان: اسلام اباد تولي اهمية كبيرة الى علاقاتها مع طهران

الوقت- اكد رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم الخميس، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسلام اباد ان بلاده تولي اهمية كبيرة الى علاقاتها مع طهران.

و اعرب عمران خان عن تقديره للدعوة التي تلقاها من الرئيس روحاني لزيارة 'الدولة الصديقة والشقيقة ايران'.

واكد رئيس وزراء باكستان ان بلاده تولي اهمية واسعة الى جيرانها ولاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية 'التي تجمعها مشتركات واواصر كثيرة مع باكستان'.

وتطلع عمران خان الى تنمية وتعميق العلاقات الثنائية في ضوء زيارته القادمة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره، استعرض السفير الايراني في اسلام اباد القضايا ذات الاهتمام المشترك التي يمكن طرحها خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني الرسمية الى ايران.

وتطلع هنردوست ان تسهم زيارة عمران خان الى طهران والتي تعد الاولى من نوعها بعد توليه منصب رئاسة الوزراء في باكستان، في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت الخارجية الباكستانية قد اعلنت (الاثنين) ان عمران خان سيقوم بزيارة ايران في 21 نيسان / ابريل الحالي، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني.