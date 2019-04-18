الوقت- اكد الكرملين أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيزور روسيا قبل نهاية الشهر الجاري، تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء ذلك في بيان مقتضب صدر اليوم الخميس عن موقع الرئاسة الروسية، تأكيدا لما ورد مؤخرا في وسائل الإعلام من أنباء عن قرب انعقاد أول قمة بين الزعيمين الروسي والكوري الشمالي.

ولم يكشف البيان أي تفاصيل إضافية تتعلق بجدول أعمال زيارة كيم، ومكان انعقاد قمته مع بوتين.

وسبق أن أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن كيم سيتوجه إلى روسيا بقطاره المدرع، ومن المتوقع أن يُعقد لقاؤه مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.

من جانبها، نقلت صحيفة "إزفيستيا" عن مصدر في الخارجية الروسية تأكيده، أن فلاديفوستوك ستستضيف أول قمة بين الزعيمين قبل مغادرة بوتين البلاد إلى بكين بزيارة ستجري في 26 و27 أبريل.

ومن المتوقع أن يعقد اللقاء في أحد مباني جامعة أقصى الشرق الفدرالية في جزيرة روسكي، حيث أعلن عن إنهاء جميع الأعمال الدراسية في 24 و25 أبريل بسبب "زيارة وفود أجنبية".

من جانبها، ذكرت وكالة "إنترفاكس" أن رئيس إدارة زعيم كوريا الشمالية، كيم تشانغ سون، وصل إلى فلاديفوستوك للإشراف على التحضيرات للزيارة.

وسبق أن عقد كيم في فبراير الماضي لقاء قمة هو الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون إحراز أي تقدم يذكر بين الطرفين.

كور