عبد السلام: فيتو ترامب يدين أمريكا بكل ما لحق اليمن من مجازر وجرائم وحصار ظالم

الوقت- اعتبر رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن فيتو ترامب ضد قرار وقف الدعم الامريكي للمعتدين على اليمن يدين أمريكا بكل ما لحق اليمن من مجازر وجرائم وحصار ظالم.

وقال عبد السلام في تغريدة له، الأربعاء، إن فيتو ترامب "يكشفها دولة ليست ضالعة في العدوان على اليمن فحسب وإنما صاحبة قرار الحرب والآخرون تبع لها ومنفذون لرغباتها وأطماعها".

واستخدم ترامب فيتو ضد قرار الكونجرس بالإجماع على وقف الدعم العسكري للسعودية في عدوانها على اليمن.

واعتبر ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو، أن "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنوداً شجعاناً، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، دعت ترامب إلى توقيع مشروع قرار يضع حدا لانخراط أمريكا في الحرب اليمنية، وأوضحت رئيسة مجلس النواب أن مشروع القرار الذي تبناه الكونغرس الأسبوع الماضي يحدد أنواع النزاعات المسلحة التي تنخرط فيها أمريكا.

وأقر مجلس النواب مشروع القرار في أبريل الجاري ما تبناه مجلس الشيوخ في مارس الماضي في أول مرة يقر فيها مجلسا الكونغرس مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب الذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمليات.