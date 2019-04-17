تكليف نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الوقت- كلف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسميا اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أسبوع من فوز المعسكر الأيمن بقيادة حزب الليكود في الانتخابات البرلمانية

وظهرت التغريدة التالية على حساب الرئيس الإسرائيلي في "تويتر" عقب لقائه نتنياهو: "في النظام الديمقراطي تقرر الأغلبية، وفي الانتخابات الأخيرة حسمت الأغلبية خيارها. أعلن الآن أن 65 عضوا في الكنيست أوصوا بأن يكون رئيس الوزراء المنتهية ولايته وعضو الكنيست بنيامين نتنياهو هو الشخص المكلف بتشكيل الحكومة".

واستلم ريفلين، النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية للكنيست رقم 21، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر. والتي لم تختلف عن النتائج التي أعلنتها اللجنة أمس، الثلاثاء.

واستقبل ريفلين عند الساعة السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، في ديوان رئاسة الدولة في مدينة القدس المحتلة، بنيامين نتنياهو، ووقع على كتاب التكليف الرسمي لتنطلق المفاوضات الائتلافية، وعملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.