البرهان يشيد بعلاقات السودان "المتميزة" بالسعودية والإمارات

الوقت- أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات، وذلك وفقاً لبيان إعلام المجلس العسكري الانتقالي.

وجاء في البيان: " تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، خلال لقائه اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع وفداً سعودياً إماراتيا مشتركاً رفيع المستوى، رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

ولفت البيان إلى أن الوفد السعودي الإماراتي المشترك بحث مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى العلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات، كما جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.