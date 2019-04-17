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أخبار

ظريف يلتقي نظيره التركي في أنقرة

الأربعاء 11 شعبان 1440
 
 
 
 
 
ظريف يلتقي نظيره التركي في أنقرة
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الوقت- التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، في أنقرة، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ومساء أمس الثلاثاء وصل محمد جواد ظريف إلى أنقرة قادماً من دمشق، للقاء المسؤولين الأتراك، حيث التقى منذ قليل، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ومن جهته قال ظريف للصحفيين في دمشق: "سأبحث الوضع في إدلب مع المسؤولين الأتراك".

ولدى وصوله إلى أنقرة قال ظريف: "سأبحث مع المسؤولين الأتراك القضايا الثنائية والتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، كما سيتم بحث القرارات التي اتخذت في اجتماعات اللجنة العليا للعلاقات الثنائية على مستوى رؤساء البلدين".

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محمد جواد ظريف أنقرة أوغلو

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