محكمة إسرائيلية توافق على قرار طرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

الوقت- وافقت محكمة إسرائيلية على قرار وزارة الداخلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بتهمة "دعم حركات مقاطعة إسرائيل".

وبعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله أمهلت محكمة القدس الأمريكي عمر شاكر، حتى الأول من مايو لمغادرة إسرائيل، ولا يزال في إمكانه الطعن مجدداً أمام ما تسمى المحكمة العليا.

ومن جهتها أرجأت المحكمة الترحيل في مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.

وفي الإعلان الصادر يوم الثلاثاء، أكدت محكمة القدس أنه "ثبت" أن شاكر "يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل.

وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بالقرار القضائي موضحا أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده من البلاد.

وتابع الوزير: "الناشطون في (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) -بي دي أس- يجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل" حسب زعمه.

ولفتت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر نشط منذ سنوات في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ومن جهتها نفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها دعم حركة "بي دي أس"، وأكدت الثلاثاء عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وفي بيان أكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس أن القرار القضائي يشكل "تفسيراً جديداً وخطيراً للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.